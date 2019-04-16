蘆筍買回家後怎樣不會變老？專家提供這幾招

2019-04-16 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



國產蘆筍如何能不變老？今年暖冬國產蘆筍提早上市，農委會台南農改場表示，挑選無損要選基部切口鮮綠、筍尖飽滿抱合、嫩莖鱗片翠綠、上半段表皮有光澤四大要訣，另提供2招快速削皮法及冰箱保存法，讓民眾快速享用蘆筍。

農委會台南農改場表示，《神農本草經》中，蘆筍被列為「上品之上」，因它含有較高纖維素和維生素，蛋白質中胺基酸含量和比例適合人體需求，富含鈣、磷、鉀、鐵等人體需要的礦物質，且含有較高的硒及抗氧化成分，對利尿清熱、增強免疫力有幫助。

農委會台南農改場表示，至於如何快速辨別新鮮蘆筍是有四大要訣，首先觀察基部切口，新鮮需呈鮮綠，若呈乾癟或變褐，表示商品缺乏保濕，或躺在販售架上已經多日。

其次是觀察筍尖，新鮮需飽滿且抱合，若有明顯間隙或分枝，恐有已販售多日多日或存放溫度偏高致持續抽長。第三觀察嫩莖節上之小鱗片，新鮮需呈翠綠或鮮粉紫，若呈黃化或開張則代表它的養分已顯著耗損呈老化；最後可仔細觀察嫩莖上半段表皮，新鮮需飽滿有光澤，因為上半段最嫩，若出現皺紋表示若擺放多日或已失水降低鮮度，致出現皺紋，嚴重者甚至呈偏軟而垂頭。

台南場表示，一把蘆筍中難免出現幾支嫩莖基部偏老或纖維化，採收後新鮮蘆筍若未即時煮食，儲放環境低溫不足，嫩莖基部也會快速老化或纖維化。但要除去老掉的基部表皮，還僅能稍微削去薄薄的外皮，沒有妙招不僅花很多時間，處理不好就折斷，最後難免吃到一絲絲難以下嚥的老梗。