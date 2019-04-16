兒子牙痛她跑五間牙科 竟全數「預約額滿」不給看診

2019-04-16 17:30 聯合新聞網 綜合報導



一名母親帶著牙痛的孩子跑了五間診所，竟然每一間都預約額滿不給看診。示意圖／ingimage 分享 facebook

踏破鐵鞋，竟尋不到一間牙醫看診？一名母親在臉書抱怨，日前因為小孩突然牙痛，她便帶著小孩到牙醫診所求診。不料，跑了五間牙醫，竟然每一間都預約額滿，而且都不接受現場等候，讓她相當無奈，不禁發文感嘆，「為什麼牙科要這樣呢？沒有現場名額，那突然牙齒有狀況的怎麼辦？」

一名母親在《爆怨公社》發文表示，日前小孩突然牙痛，她一連跑了五家牙科，竟然全部都預約額滿，也不提供現場等候的名額，讓她相當苦惱。最後，她好不容易找到一間沒那麼多人的牙科，才順利讓孩子看牙，但「牙科難尋」的狀況，也令這名母親感到相當無奈。

她在貼文中表示，有一次她臨時牙痛到牙科求診，不料櫃檯小姐竟告訴她，「這一個月的預約都額滿了」，更詢問她「可以忍一個月嗎？」，讓她超級傻眼，直呼「臨時牙痛，我是能未卜先知，提早一個月預約喔？」，認為牙科沒有給予現場的等候名額相當不妥。

網友看見貼文後，也感同身受的表示，「真的都要預約，有時候太痛跑好幾家才給看」、「現在牙科的模式都是這樣，沒預約、現場等，然後等到天荒地老」、「有的只要妳跟他說的嚴重一點，可以幫妳排現場的」，也有網友提供建議，「我都去大醫院看牙科，不用預約」、「所以要定期看牙，就不會臨時牙痛了」。

隨後，這名母親也在貼文中補充，她表示自己每半年就會帶孩子去做牙齒檢查，「但人生還是有意外，這次是突發的牙痛」。醫生也向她表示，她的小孩因牙齒構造間縫比較特別，較容易卡到食物，且不易被發現，而她也考慮要買一台牙縫清潔機了。