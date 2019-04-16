侯友宜、鄭文燦作畫做公益 猜猜各是那一張？

2019-04-16 15:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐碧華 ╱即時報導



新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、立法委員蔣萬安作畫做公益，每人都捐出自己創作的1號作品，參加「藝出慈悲．百大名人」慈善義賣，4月26日在台北世貿三館開賣。畫作在售出前不准公開創作者，買畫的人只能猜測，主辦單位集合一些政商名人義賣作品拍成一張照片，大家可以猜一猜，那一張是侯友宜畫的？

義賣活動由台北新藝術博覽會（Art Revolution Taipei）特別企劃，今年是第九屆，逾300位名人響應。照片中所集合的畫作，除了有前述三位名人創作，還有前副總統呂秀蓮和民進黨中央黨部秘書長羅文嘉的作品。

義賣作品每幅都是1號作品，每幅售價都一樣，賣1000元，每人限購兩幅。今年所有義賣收入將全數捐予「財團法人罕見疾病基金會」。1號是指一張明信片大小，主辦單位表示，除了台灣政商、演藝、時尚生活及藝文宗教界的名人為慈善而創作外，不少參展藝術家也參與。

由於藝術大師作品也只賣1000元，往年在義賣活動前一天就會有人開始排隊，主辦單位表示，26日上午10：30點開始發號碼牌，11點開放進場。