百人出團遊馬爾地夫 3人帶登革熱回台

2019-04-16 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



國內發生一起110人旅行團於馬爾地夫群聚感染登革熱事件，團員散佈全台各地，有3人返國後確診感染登革熱。今年累計106例登革熱境外移入病例，為近10年同期最高，感染地以東南亞國家為主。馬爾地夫當地疫情，截至今年4月初累計近1500例，創三年同期新高，近期計畫前往的民眾應提高警覺。

疾管署副署長羅一鈞表示，該團確診感染登革熱分別為北部20多歲女性、30多歲男性及中部30多歲女性。北部男、女個案當地就出現發燒、頭痛及肌肉痛等症狀，返國遭機場發燒篩檢站攔檢；中部女性個案則於返國後2天發病。個案住家及活動地周邊疫情調查、孳生源清除及衛教等防治工作皆已完成。

針對這百人馬爾地夫旅行團是否可能引發本土登革熱病例，羅一鈞表示，不排除可能性，團員散佈全台各地，其中大多數來自中部及北部，目前氣溫不利病媒蚊，但南部氣溫漸回溫，若南部有境外移入個案出現，就可能加增蚊蟲叮咬個案，傳播出現本土病例，目前衛生單位持續追蹤其他團員，希望控制疫情傳播，其中11名團員雖有疑似症狀，但篩檢後均為陰性。

據疾管署監測，我國今年截至4月15日累計106例登革熱境外移入病例，為近10年同期最高，個案感染地以東南亞國家為主，以印尼34例、越南26例、菲律賓及馬來西亞各12例為多。目前多數東南亞國家累計病例皆高於去年同期，疫情較去年嚴重；馬爾地夫截至今年4月初累計近1500例，為去年同期病例數3倍，將再觀察當地疫情一至兩周，不排除提升旅遊警戒。