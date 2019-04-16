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對抗腸病毒 中醫藥食茶飲可預防

2019-04-16 15:11中央社 台中16日電

清明後穀雨前，氣候多變，屬於風熱型感冒的腸病毒蠢蠢欲動，中醫師建議，可透過中醫藥食、茶飲、運動預防，增加抵抗力對抗病毒。

台中慈濟醫院中醫部主任陳建仲今天表示，腸病毒是中醫溫病疫癘的疾病，溫病疫癘主要受天氣濕熱或氣候轉變引發。

陳建仲表示，這類病人常見高燒不退、喉嚨腫痛、口瘡、手足皮膚起紅疹和脫皮等，通常會造成全身性症狀，若小孩有類似症狀應立即就醫。

腸病毒與腸胃型感冒、一般感冒不同，腸病毒是急性傳染病，發病通常來快又急，治療上中醫會以風熱型感冒診治，主要在瀉脾清熱、解毒透疹。

陳建仲表示，小孩怕吃中藥可嘗試食療，如桑菊飲、薄荷茶、魚腥草茶、白茅根茶，加一點甜菊，兒童接受度較高，如能搭配中藥可縮短療程。

陳建仲認為，平時可先調整身體才能有效預防生病，提升人體免疫力預防感冒，一般人可先服用粉光參、人參、黃耆、紅棗等補氣中藥強化體質，但如果是容易上火體質的人，例如平時容易口乾嘴破、便秘，就不適合服用補氣中藥。舌苔偏黃或舌頭偏乾、舌質顏色紅或是舌頭上有紅點，就屬熱性體質。

陳建仲建議熱性體質的人吃清涼食物，如西瓜、香瓜、哈密瓜、苦瓜、白蘿蔔、白菜等寒性食物，也可用薄荷、菊花、桑葉、魚腥草、白茅根等香草類植物泡成飲品，對於熱性體質有預防保健功效，燥熱食物如則要避免。

中醫感冒中藥
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