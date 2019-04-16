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孕婦飲水含洗潔精致唇額裂？ 專家：難證實關聯

2019-04-16 14:45聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

新北市傳出一名女子在孕婦水壺中長期加入洗潔精，導致該懷孕23周的孕婦產檢時發現胎兒有唇額裂，憤而報警。婦產科專家表示，洗潔精是否含影響中樞神經發展的成分，且洗潔精是否與胎兒唇額裂相關都需要證實，但唇額裂的胎兒若無合併其他染色體及器官異常，出生後可透過顱顏整形美容，讓孩子容貌與一般人無異，擁有正常生活。

高雄醫學大學婦產科教授鄭丞傑表示，一般夫妻生出唇顎裂小孩機率為0.167%，胎兒唇額裂原因不明，推估可能與家族遺傳史等因素有關；有些胎兒是單純唇額裂，有些是染色體異常且合併其他畸形。

若在產檢時發現唇額裂且合併其他異常，例如腦部、心臟或其他器官畸形，通常會進行流產手術，要確定唇額裂胎兒是否有染色體異常，除了羊水穿刺，還可以透過母血檢查，或是透過高層次超音波檢查是否有其他器官畸形。

鄭丞傑表示，盡管唇額裂發生率不高，但要確定胎兒是否有唇額裂，一般例行產檢超音波看不出來，需透過自費3D超音波或高階超音波，才能清楚成像。如有唇額裂家族史，或夫妻曾孕育過染色體異常的孩子、高齡懷孕等高危險群，建議在懷孕時自費做高階產檢。如果發現胎兒唇額裂並進一步檢測出其他異常，依據我國規定，懷孕六個月（24周）仍可合法流產，而通常唇額裂可以在四、五個月就檢查出來，還可以合法中止懷孕。

然而，並不是所有唇額裂的孩子，都應該被流掉，鄭丞傑表示，其實唇額裂胎兒若未合併其他異常，出生後仍可過正常生活。

「台灣民眾對於異常、畸形胎兒接受度較低，不如歐美對於生命的尊重」，鄭丞傑回憶，20多年前，已故台大教授婦產科教授謝豐舟曾在一場醫學會詢問在場醫師，「如果你的胎兒有唇額裂，但無其他染色體異常，是否要流掉」，結果竟然有一半人舉手表達要流產，「這讓謝豐舟感到相當遺憾、失望」，沒想到連婦產醫師都不願意生唇額裂孩子、不尊重生命，「那一般民眾不是更嚴重」；但近年來，無其他異常的唇額裂孩童，可以透過美容整形來修補顏面缺損，也可以過著不錯的生活，如果發現胎兒唇額裂，如果無其他異常，呼籲民眾千萬不要輕易放棄生命。

醫師表示，唇額裂可以在懷孕四、五個月就檢查出來，如未合併其他異常，胎兒出生後可透...
醫師表示，唇額裂可以在懷孕四、五個月就檢查出來，如未合併其他異常，胎兒出生後可透過外科美容恢復容貌。本報資料照片
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懷孕器官婦產科
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