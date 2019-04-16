孕婦飲水含洗潔精致唇額裂？ 專家：難證實關聯

2019-04-16 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



新北市傳出一名女子在孕婦水壺中長期加入洗潔精，導致該懷孕23周的孕婦產檢時發現胎兒有唇額裂，憤而報警。婦產科專家表示，洗潔精是否含影響中樞神經發展的成分，且洗潔精是否與胎兒唇額裂相關都需要證實，但唇額裂的胎兒若無合併其他染色體及器官異常，出生後可透過顱顏整形美容，讓孩子容貌與一般人無異，擁有正常生活。

高雄醫學大學婦產科教授鄭丞傑表示，一般夫妻生出唇顎裂小孩機率為0.167%，胎兒唇額裂原因不明，推估可能與家族遺傳史等因素有關；有些胎兒是單純唇額裂，有些是染色體異常且合併其他畸形。

若在產檢時發現唇額裂且合併其他異常，例如腦部、心臟或其他器官畸形，通常會進行流產手術，要確定唇額裂胎兒是否有染色體異常，除了羊水穿刺，還可以透過母血檢查，或是透過高層次超音波檢查是否有其他器官畸形。

鄭丞傑表示，盡管唇額裂發生率不高，但要確定胎兒是否有唇額裂，一般例行產檢超音波看不出來，需透過自費3D超音波或高階超音波，才能清楚成像。如有唇額裂家族史，或夫妻曾孕育過染色體異常的孩子、高齡懷孕等高危險群，建議在懷孕時自費做高階產檢。如果發現胎兒唇額裂並進一步檢測出其他異常，依據我國規定，懷孕六個月（24周）仍可合法流產，而通常唇額裂可以在四、五個月就檢查出來，還可以合法中止懷孕。

然而，並不是所有唇額裂的孩子，都應該被流掉，鄭丞傑表示，其實唇額裂胎兒若未合併其他異常，出生後仍可過正常生活。