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淋巴癌末期竟然痊癒 她靠這些堅強與病魔奮戰

2019-04-16 14:38聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

從事壽險業的陳麗霓6年前罹患淋巴癌第4期，當時腫瘤雖已包覆心臟外圍，但她樂觀面對、不放棄治療，經過一年治療，癌細胞盡退順利康復。這段奇蹟重生，對辛苦熬過這一切的陳麗霓而言絕非偶然，她感謝上蒼給予機會經歷抗癌過程，為她譜出新的生命樂章，用生命的旋律活出愛。

現年41歲的陳麗霓出生在離島澎湖虎井嶼，因原生家庭清寒，生父母就將麗霓送他人扶養。20歲遠嫁屏東走入家庭，原本夫家家境不錯，但好景不常，婚後2年公公經商失敗留下700多萬元債務，23歲的她幫忙夫婿還債，不只整年過著三餐不繼的生活，更沒有錢坐月子。

在夫妻倆齊心努力之下，情況好轉，當時從屏東搬到高雄，新房子才住了13天他就發現身體不適，就醫診斷為淋巴癌末期，對她來說是晴天霹靂。

抱著「我一定要活下來」的信念，從小就渴望建立美滿家庭的陳麗霓，在上有兩個母親（養母跟生母），下有兩幼子，她向上天許願，希望接受化療後能存活5年，至少陪伴孩子長大、與丈夫相守，成為他在化療期間最大的動力，忍受化療過程中一切的不適，雖然淋巴癌末期一般的癒後不佳，存活率非常低，但是她的腫瘤奇蹟消失，追蹤迄今未再復發。

如今她四處跟人分享抗癌心得， 希望能夠鼓勵癌末的患者勇敢面對病魔，只要不放棄希望，總有一線生機。

陳麗霓處與人分享淋巴癌末期抗癌成功經驗。圖/陳麗霓提供
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陳麗霓與人分享淋巴癌末期抗癌成功經驗。圖/陳麗霓提供
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淋巴腫瘤抗癌
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