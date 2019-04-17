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壹壹產後護理之家 是媽咪和寶貝相遇最美的開始

2019-04-17 10:00文／ 李如慧

永陞建設20年豪宅經驗量身打造完美建築空間，婦產界權威名師林正宗領軍醫護團隊打造...
永陞建設20年豪宅經驗量身打造完美建築空間，婦產界權威名師林正宗領軍醫護團隊打造完美服務，壹壹結合軟、硬體極致規劃，重新定義產後護理之家的細膩、奢華與專業。 圖／壹壹產後護理之家 提供
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一座難得一遇 專為產後媽咪打造的全新月子中心

前陣子，娛樂圈炒得沸沸揚揚的話題，莫過於蕭敬騰公開大手筆斥資上億元購買永陞建設興建的「天開圖畫」豪宅。連帶眾多明星也都跟進搶買永陞建設蓋出來的房子，可見永陞品牌優良受肯定、品質值得信賴。現在，永陞建設以蓋豪宅的用心和品質精挑細選在台北市大安路精華地段上，專為產後媽咪們量身打造出一座市區難得一遇，有溫度、重隱私的全新月子中心「壹壹產後護理之家」，不僅有日系禪風般的清水模外觀設計，內部環境規劃考究及專業細膩服務更是集優雅品味溫馨風格於一身，重點是你不需要花大錢，就可享受到如同住進豪宅般的舒適和享受六星級尊崇貼心的服務禮遇，絕對是產後媽咪們的最佳選擇。

北市大安路精華地段上，一座有溫度、重隱私專為產後媽咪們量身特製的全新月子中心。...
北市大安路精華地段上，一座有溫度、重隱私專為產後媽咪們量身特製的全新月子中心。 圖／壹壹產後護理之家 提供
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只為媽咪、孩子設想 獨棟全新的無毒城堡

壹壹鄧逸婷經理說：「一般傳統的月子中心，大多集中規劃於單一平面樓層,限於原既有建物的設計，媽咪活動空間相對的也被侷限在房間裡。但壹壹成立的初心就是要讓這座無毒城堡成為全家人的夢想空間,讓坐月子不再是媽咪一人的享受。」

所以，在細節設計上，從一進大門入口起就開始全程防護把關，換穿專屬室內鞋，鞋櫃內加裝強制排氣優雅杜絕異味，進入室內還得通過安全體溫測量與酒精消毒機制，全館採無甲醛塗料、配備全熱交換器過濾pm2.5懸浮微粒，從管道間、空調、隔音等各個內部細節全新打造，讓媽咪及孩子們多了一層安心和保障。

在空間規劃上，壹壹也特別用心設計每層房間戶戶大面落地窗，燦爛陽光自然灑落溫暖明亮房間每個角落，讓產後媽咪天天心情開朗舒暢。10坪以上房型配有一房一廳，另有規劃尊榮獨院露臺戶，給媽咪爸比一個充份安養身心的靜謐天地。另外值得一提的是，壹壹還設有典雅人文的會客大廳及開闊明亮的多功能交誼空間，可與來訪的親友溫馨歡聚外，壹壹每週三會專為媽咪舉辦happy hour下午茶聚會，讓入住壹壹的媽咪們走出房間有彼此互相認識交流接觸的機會，傳遞人與人溫暖的情感。也還會邀請衛教、心靈、美食等各領域專家來舉辦有主題性的分享交流活動，讓新手媽咪爸比在壹壹用心安排的多元課程當中，放鬆五感，共享新知與暖心感動。

戶戶大面落地窗，陽光灑落溫暖明亮。10坪以上房型附設尊榮獨院露臺，給媽咪爸比和小...
戶戶大面落地窗，陽光灑落溫暖明亮。10坪以上房型附設尊榮獨院露臺，給媽咪爸比和小寶貝一個享受靜謐的天地。 圖／壹壹產後護理之家 提供
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專為媽咪舉辦happy hour下午茶聚會，讓媽咪們走出房間相互交流認識，分享育...
專為媽咪舉辦happy hour下午茶聚會，讓媽咪們走出房間相互交流認識，分享育兒經，傳遞溫暖的情感。 圖／壹壹產後護理之家 提供
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婦產名醫林正宗＋專業護理團隊＝ 守護無微不至

在服務細膩上，由婦產界權威名師林正宗院長親自巡診並率領護理師、營養師、心理諮詢師等專業團隊，悉心守護無微不至，產前有一對ㄧ泌乳諮詢、產後有專業泌乳團隊依照媽咪身體狀況適時給予協助，感控嬰兒室24小時三班制專業護理師輪流照護，還有專屬貼心一對ㄧ日系管家服務，溫柔呵護媽咪身心靈、守護您的小寶貝。

給媽咪們的舒心寵愛，壹壹都放在心上！由林正宗院長（上排右二）親自巡診及專業管家暨...
給媽咪們的舒心寵愛，壹壹都放在心上！由林正宗院長（上排右二）親自巡診及專業管家暨護理師團隊，全方位細心時刻呵護無微不至。 圖／壹壹產後護理之家 提供
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鄧逸婷經理也表示：「壹壹無論在位置地段上、環境規劃上、服務品質上，絕對是產後媽咪們寵愛自己的最佳選擇。價格上相對合理，讓全家人一同享受住的起的低調奢華。現在，慶開幕特別推出限時超值美孕加倍贈優惠活動，準媽咪們想要寵愛自己和小寶貝一下，動作可要快喔！」

壹壹產後護理之家

地點:台北市大安區大安路二段39號

壹壹官網：https://one-one.com.tw

寵愛專線：02-2703-1112

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