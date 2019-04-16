3歲童四肢無力 原來是71型腸病毒併重症

2019-04-16 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



民眾帶嬰幼兒出入公眾場合時，需注意腸病毒感染。衛福部疾病管制署今發布新增一例腸病毒71型併發重症個案，為南部地區三歲男童，第二度就醫時診斷為腸病毒併發重症，經治療後症狀改善，目前已出院。此為今年第五例腸病毒併發重症病例。

疾管署副署長羅一鈞表示，據疾管署最新監測資料顯示，腸病毒門急診數計5280人次，較上周增加8.7%，而跟近三周相比，就診人次有上升趨勢。截至本周，今年已累計五例腸病毒併發重症病例，分別感染腸病毒71型三例、腸病毒D68型及克沙奇A10型各一例。

羅一鈞說，新增腸病毒71型併發重症個案，為住在高雄的三歲男童，四月上旬出現發燒、喉嚨痛及口腔潰傷等症狀，就醫後醫師診斷為疱疹性咽峽炎，其後男童陸續出現高燒不退、雙手疼痛及四肢無力情形而再度就醫，到院時更併發中樞神經感染、肢體麻痺等症狀，確診為腸病毒併發重症，經住院觀察一周後，目前症狀已改善並出院。

羅一鈞表示，腸病毒主要經由腸胃道或呼吸道傳染，也可經由接觸病患皮膚上的水泡及分泌物而傳染。而疱疹性咽峽炎在腸病毒中並不罕見，會使口腔後部出現紅色小斑點與小水泡，産生小型潰瘍，五歲以下嬰幼兒為高危險群；常見初期症狀為39℃以上高燒超過三天，易有嗜睡、嘔吐、手腳無力、抽搐、心跳加快等重症前兆，如未及時治療，發病後三至七天內易引發腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等重症。

羅一鈞提醒，民眾外出返家務必先更衣，擁抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手。如發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、抽搐、嘔吐與呼吸急促等腸病毒重症前兆時，請儘速送醫治療，並與其他孩童隔離。