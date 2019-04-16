3人到馬爾地夫旅遊 回國後發現群聚感染登革熱

2019-04-16 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



返國後如身體不適，請主動向機場發燒篩檢站通報，防疫人員將協助進行健康評估。圖／疾管署提供 分享 facebook 民眾從國外旅遊回來以後，要注意身體變化。衛福部疾管署今發布一起國人群聚感染登革熱事件，三名民眾三月底至馬爾地夫遊玩一周，回國後發病，出現發燒、頭痛及肌肉痛等症狀，確診感染登革熱，目前皆已康復。

據疾管署監測資料顯示，截至今年四月十五日止，我國累計106例登革熱境外移入病例，為近10年同期最高，個案感染地以東南亞國家為主，以印尼34例、越南26例為多，菲律賓及馬來西亞也都有疫情。而目前多數東南亞國家累計病例皆高於去年同期；至於較少傳出疫情的馬爾地夫，今年一到三月累計逾近1300例，也比去年同期376例高出兩倍以上。

疾管署副署長羅一鈞表示，該旅行團共110人於三月底前往馬爾地夫旅遊約一周，返國後有三人確診感染登革熱，分別為北部20多歲女性、30多歲男性及中部30多歲女性。前兩位於當地即出現發燒、頭痛及肌肉痛等症狀，返國時遭機場發燒篩檢站攔檢；後者則於返國兩天後發病。三人陸續於四月八日至12日確診，目前皆已康復。衛生單位亦持續追蹤該旅行團其他團員，及三名個案住家及周邊疫情調查，將持續監測至五月九日止。

羅一鈞說，馬爾地夫的登革熱疫情雖增加，但疾管署目前仍密切觀察中，不排除後續將該地列為第二級或第一級注意，呼籲民眾前往登革熱流行地區時，應穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處塗抹防蚊藥劑；返國後如有發燒、頭痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史，以免疫情擴大。