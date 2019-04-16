黑洞觀測計畫台灣團隊最年輕成員 如廁隨身帶防熊噴劑

2019-04-16 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



23歲錢玟澤獲邀參與目前正在格陵蘭進行的黑洞觀測計畫，也是台灣團隊中最年輕的成員。圖／中山大學提供 分享 facebook 全球首次拍到「黑洞」影像，讓各國沸騰。目前正在格陵蘭進行的黑洞觀測計畫的台灣團隊中，年紀最輕的錢玟澤畢業於中山大學物理系，現在是台大天文所研究生。他大學期間學會了4種程式語言，並學會運用資料探勘、機器學習、數值計算及數值模擬等，來處理天文物理的科學問題，奠定了參與EHT計畫的堅實基礎。

中山大物理系助理教授郭政育8年前即隨中研院天文所投入黑洞觀測計畫，2015年至中山大學任教，積極培育天文物理人才，錢玟澤是其中表現優異的學生。

郭政育說，10年前受臺灣天文學家、中研院院士賀曾樸邀請，參與黑洞觀測計畫。但要找到一個可以拍攝黑洞影像的天文望遠鏡，實際上不太可能，因為它必須要擁有像地球一樣那麼大的口徑，才能捕捉黑洞影像。因此，EHT（事件視界望遠鏡，Event Horizon Telescope）研究團隊想出一個辦法，集合散布在世界各地的頂尖望遠鏡，運用「特長基線干涉技術」，同時觀測黑洞的某個方位，再將觀測到的數據拼湊起來，其效果等同一個「口徑如一個地球那麼大的望遠鏡」，如此一來，便可取得黑洞照片。而「特長基線干涉技術」，正是郭政育的研究專長。

錢玟澤就讀中山大學物理系一年級時，就進入郭政育的實驗室，學習理論模擬與數據處理。因著指導教授引薦，他從大二開始，每個暑假都參與中研院天文所相關計畫，除了學習運用李遠哲陣列望遠鏡觀測（YTLA），也至美國夏威夷學習使用次毫米波陣列望遠鏡（SMA），而這個望遠鏡便是中研院參與本次黑洞影像拍攝、所使用的望遠鏡之一。因具備扎實嚴謹的理論知識與實作操練經驗，他去年獲選成為中研院黑洞觀測計畫成員。

錢玟澤目前正在格陵蘭的Thule美國空軍基地，使用中研院天文所的格陵蘭望遠鏡執行EHT觀測計畫。他表示，觀測常常是24小時全天候的，有如馬拉松般；北極天候險峻，要時時檢查天候是否適宜繼續觀測。除了艱困的天候狀況，生活條件也是一般人難以想像。