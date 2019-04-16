中國塑膠筷驗出致癌甲醛 逾3萬雙遭邊境攔下

2019-04-16 13:54 中央社 台北16日電



一批從中國大陸進口的塑膠筷驗出甲醛遭邊境攔下。 本報系資料照 分享 facebook 食藥署今天公布最新邊境查驗不合格名單，一批從中國大陸進口的塑膠筷驗出甲醛遭邊境攔下。醫師表示，甲醛不只會誘發氣喘，還會增加致癌風險，呼籲外食族自備不鏽鋼筷子。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格產品名單，多家知名品牌茶葉上榜，另有一批塑膠筷違規遭揪出。

食藥署北區管理中心科長廖姿婷受訪時表示，芊翔企業有限公司3月初從中國大陸進口3500包、多達3萬5000雙「樹脂筷子」，經溶出試驗檢出甲醛陽性，依規定須為陰性，全數遭退運銷毀。

此外，新光三越百貨股份有限公司3月初陸續從印度進口多批HARRODS茶葉，被驗出不得檢出的農藥賽果培，「HARRODS濃烈綜合早餐散裝茶200G」、「HARRODS濃烈綜合早餐散裝茶125G」均驗出0.25ppm，「HARRODS綜合下午散裝茶125G」驗出0.55ppm，超過400公斤遭退運銷毀。

尚達有限公司3月中旬從美國進口的HARNEY&SONS品牌茶葉，也有2款驗出農藥超標，其中洋甘菊花茶驗出農藥貝芬替7.5ppm、超標6.5倍，精選伯爵茶則是驗出不得檢出的農藥賽果培0.17ppm，超過52公斤退運銷毀。

台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌表示，甲醛是強烈的刺激物，會對眼睛、鼻子、呼吸道等黏膜器官產生刺激，恐誘發氣喘；除此之外，甲醛也是人類確定致癌物，長期暴露恐增加上鼻腔癌、肺癌、白血病等疾病風險。

楊振昌提醒，民眾外出用餐最好自備不鏽鋼環保筷，使用外面的筷子應注意有無刺鼻味，另像免洗筷顏色太白、聞起來甜甜的或有刺鼻味，都建議不要使用。

至於違規茶葉，楊振昌說，賽果培、貝芬替都是常用的殺蟲劑，雖然毒性不高，但若不慎吃下肚仍有健康疑慮，呼籲政府加強把關。