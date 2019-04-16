乳癌化療後副作用影響生活品質 中醫輔助治療成效佳

2019-04-16 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



40歲的王小姐罹患乳癌進行化療，但許多副作用讓生活大受影響。大林慈濟醫院中醫部婦兒科主任陳柏全表示，乳癌化療後可透過中醫體質調理，加入疏肝健脾理氣中藥及營養師飲食衛教，可大幅改善腸胃不適、焦慮不安及睡眠不佳問題。

陳柏全表示，近10多年來乳癌發生率及死亡率上升幅度，是各類癌症之首，成為台灣婦女發生率最高的癌症，近年乳癌有年輕化的趨勢。一般乳癌除與家族史有關，不當飲食（高脂、高糖）、肥胖、抽菸喝酒、晚生育、接觸塑化劑、更年期接受荷爾蒙補充治療及缺少運動皆有相關。

他指出，乳癌的化學治療常見副作用包括容易感染、噁心嘔吐、落髮，胃腸、口腔黏膜破損發炎，造血、生育功能降低；另有些副作用是特殊類別藥物引起，如心臟肌肉傷害，過敏反應、皮膚紅腫癢、噁心嘔吐、神經病變、肝腎功能下降等。

陳柏全說，有位50多歲林小姐罹患乳癌，接受脂質小紅莓及紫杉醇化療時，口乾舌破、手腳刺麻、紅腫脫皮嚴重，在每次化療前先給予清熱滋陰中藥及冰敷衛教，有效減少黏膜及手腳皮膚的副作用。