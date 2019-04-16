親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
手術虛報A健保
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

郭董飆罵回答問題沒看人 蕭美琴道歉：不是故意冒犯

乳癌化療後副作用影響生活品質 中醫輔助治療成效佳

2019-04-16 12:32聯合報 記者謝恩得╱即時報導

40歲的王小姐罹患乳癌進行化療，但許多副作用讓生活大受影響。大林慈濟醫院中醫部婦兒科主任陳柏全表示，乳癌化療後可透過中醫體質調理，加入疏肝健脾理氣中藥及營養師飲食衛教，可大幅改善腸胃不適、焦慮不安及睡眠不佳問題。

陳柏全表示，近10多年來乳癌發生率及死亡率上升幅度，是各類癌症之首，成為台灣婦女發生率最高的癌症，近年乳癌有年輕化的趨勢。一般乳癌除與家族史有關，不當飲食（高脂、高糖）、肥胖、抽菸喝酒、晚生育、接觸塑化劑、更年期接受荷爾蒙補充治療及缺少運動皆有相關。

他指出，乳癌的化學治療常見副作用包括容易感染、噁心嘔吐、落髮，胃腸、口腔黏膜破損發炎，造血、生育功能降低；另有些副作用是特殊類別藥物引起，如心臟肌肉傷害，過敏反應、皮膚紅腫癢、噁心嘔吐、神經病變、肝腎功能下降等。

陳柏全說，有位50多歲林小姐罹患乳癌，接受脂質小紅莓及紫杉醇化療時，口乾舌破、手腳刺麻、紅腫脫皮嚴重，在每次化療前先給予清熱滋陰中藥及冰敷衛教，有效減少黏膜及手腳皮膚的副作用。

另一位50歲張小姐從小就有過敏性鼻炎，罹患乳癌每次打標靶藥物（賀癌平）後感到很疲憊。陳柏全說，根據研究統計，5%的癌症患者在標靶治療後會有像重感冒般，咳痰及流鼻涕，甚至產生鼻竇炎等情況，嚴重影響生活品質，而中醫除提供症狀治療外，還在每次打標靶前給予補氣血中藥，預防呼吸道之副作用發生，此後重感冒般症狀的副作用就明顯減輕。

中醫部婦兒科主任陳柏全表示，乳癌化療後可透過中醫體質調理，可大幅改善腸胃不適、焦...
中醫部婦兒科主任陳柏全表示，乳癌化療後可透過中醫體質調理，可大幅改善腸胃不適、焦慮不安及睡眠不佳問題。 圖／大林慈濟醫院提供
分享

乳癌癌症中醫
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

【即時短評】強制上機車駕訓班 無異逼人花錢「補習」

2019-04-16 11:42

平均薪資逾3萬？林鐵員工指「比照台鐵時期」是謊言

2019-04-16 11:50

第四代票務系統硬體花7億遭質疑 台鐵：皆按採購法辦理

2019-04-16 12:51

外食族用塑膠筷當心有毒物殘留 醫師建議這樣檢視筷子

2019-04-16 11:16

長榮航空勞資爭議 長榮：憂工會無法採納中立建議

2019-04-16 11:49

小確幸很甜！這張票根不要丟 可免費換霜淇淋

2019-04-16 12:27

聯合報系獨家好康！ 憑券買新東陽享限時驚喜優惠

2019-04-16 12:23

首對亞洲合法結婚男女同志 5月24日可望產生

2019-04-16 12:16

524立法期限將至 157位同志伴侶將齊至戶政登記結婚

2019-04-16 12:06

43歲女不孕症11年 歷經流產終喜獲麟兒

2019-04-16 12:06

影／這家日本鐵路公司副業比率高達五成 台鐵盼學習

2019-04-16 11:58

文青新寵！台中打卡書店巡禮 你去過幾家

2019-04-16 11:37

12年國納媒體識讀 學者：不能只介紹新科技下的媒體

2019-04-16 11:12

俠醫太太不藏私 譚敦慈分享健康無毒生活

2019-04-16 11:05

老字號獨立書店東海書苑停業 邊譜展新生

2019-04-16 10:06

可能不是沒洗乾淨 孩子脖子、腋下變黑要擔心血糖值

2019-04-16 10:02

機車考照將強制上駕訓班？ 公總追蹤半年再評估

2019-04-16 09:55

半世紀前黃春明對王鼎鈞為何沉默 謎團揭曉

2019-04-16 09:38

台文館憶往：外省人占台13% 白恐受害卻近半

2019-04-16 09:36

氣象局對四縣市發大雨特報 鄭明典：雨總算下到南部了

2019-04-16 09:25

因死而生：兒子堅持爸爸為生命戰到最後一刻

2019-04-16 09:23

新官上任三把火 台灣大送用戶日本漫遊免費

2019-04-16 09:02

女友「有了」 無精男上門求醫再驗更失落

2019-04-16 07:58

鋒面過今顯著降雨 彭啟明：明雨暫歇、周四起又不穩定

2019-04-16 07:25

早餐怎麼挑？ 吃對食物才能活力滿點

2019-04-16 07:21

愛滋匿名快篩 20分鐘知結果

2019-04-16 00:54

眼科尖端醫療戰 醫：好想贏韓國

2019-04-16 00:53

健康你我他／貝氏刷牙法 夢中不忘複習

2019-04-16 00:53

台灣照顧咖啡館 獲國際大獎

2019-04-16 00:52

健康主題館／南進馬國 長庚醫 拚台灣影響力

2019-04-16 00:52

機車危險感知平台上線 測完才能考照

2019-04-16 00:28

「幸福肥」是真的！研究證實：情侶感情穩定 會胖近6公斤

2019-04-15 23:52

花蓮深夜再傳地震最大震度5級 台中南投也有4級

2019-04-15 23:45

勞動節大禮 「勞退條例」修正案5/1前拚三讀

2019-04-15 23:22

獨老應常運動 踩飛輪可防肌少症

2019-04-15 20:11

影／勇者創「汽水象棋」超夯玩法 網笑：吃掉5顆就撐死

2019-04-15 20:00

比日本貴1倍！ 網友怨台灣商場「假outlet真百貨」

2019-04-15 18:12

酷航「飛常酷促銷」開跑 超值機票最低六折起

2019-04-15 17:51

台灣照顧咖啡館 亞洲唯一獲國際大獎

2019-04-15 17:20
看更多

熱門文章

比日本貴1倍！ 網友怨台灣商場「假outlet真百貨」

2019-04-15 18:12

女兒得乳癌 直到媽媽中風翻開上衣讓她也崩潰

2019-04-15 14:12

女友「有了」 無精男上門求醫再驗更失落

2019-04-16 07:58

鋒面華南雲雨接力 降雨持續到週休假日

2019-04-15 19:44

孫翠鳳出院 明華園團長陳勝福道出換角無奈

2019-04-15 17:12

出差14天癢到「酒後亂性」 妻：我會讓他淨身出戶

2019-04-15 14:55

女主人倒車險輾愛犬 絕命瞬間狗友神救援

2019-04-15 17:12

花蓮深夜再傳地震最大震度5級 台中南投也有4級

2019-04-15 23:45

「兩爸一媽」共築巢！ 禿鷹「3貼」奇觀超罕見

2019-04-15 13:52

每日星座運勢／金牛財運旺輕鬆得財 戀情急速加溫

2019-04-16 00:00

想跟K董飛上天空？星宇再徵300人

2019-04-16 10:49

氣象局對四縣市發大雨特報 鄭明典：雨總算下到南部了

2019-04-16 09:25

鋒面過今顯著降雨 彭啟明：明雨暫歇、周四起又不穩定

2019-04-16 07:25

跑馬拉松危及心臟？ 看基因遺傳

2019-04-15 16:39

台灣人帶路好親切 馬國華僑來台佯裝迷路百次

2019-04-15 15:43

酷航「飛常酷促銷」開跑 超值機票最低六折起

2019-04-15 17:51

瘦子怎麼吃都不胖 為什麼我連喝水都胖3公斤？

2019-04-15 17:18

早餐怎麼挑？ 吃對食物才能活力滿點

2019-04-16 07:21

【即時短評】強制上機車駕訓班 無異逼人花錢「補習」

2019-04-16 11:42

星宇航空下半年招募300人 逾半職缺歡迎社會新鮮人

2019-04-16 10:39

43歲女不孕症11年 歷經流產終喜獲麟兒

2019-04-16 12:06

勞動節大禮 「勞退條例」修正案5/1前拚三讀

2019-04-15 23:22

因工作而燃燒殆盡了？這七個方法能幫助重拾及點燃熱情

2019-04-16 00:11

蔡依林、林志玲搶著穿 這種高跟涼鞋簡直女神定番款

2019-04-15 15:02

你對幾題？機車危險感知平台上線 9月測完才能考駕照

2019-04-15 16:39

達文西手術浮報案 檢調查多家醫院

2019-04-16 00:01

【生活趣聞】Silence／逃不掉的英文課

2019-04-16 06:00

沒賺錢沒差 福容飯店2折回饋台灣人

2019-04-15 13:47

外食族用塑膠筷當心有毒物殘留 醫師建議這樣檢視筷子

2019-04-16 11:16

「幸福肥」是真的！研究證實：情侶感情穩定 會胖近6公斤

2019-04-15 23:52

美國「功夫茶」將抵台 與頂呱呱聯手推「炸雞配珍奶」

2019-04-15 17:52

【追憶時光】菲比／廚娛

2019-04-16 06:00

平均薪資逾3萬？林鐵員工指「比照台鐵時期」是謊言

2019-04-16 11:50

你繳車輛燃料費了嗎？ 提前繳可以參加抽獎

2019-04-15 14:20

長庚支援馬國人工電子眼 醫師：因為好想贏韓國

2019-04-15 15:41

機車考照將強制上駕訓班？ 公總追蹤半年再評估

2019-04-16 09:55

【親子山遊】優果媽／大寶的第一座百岳

2019-04-16 06:00

新官上任三把火 台灣大送用戶日本漫遊免費

2019-04-16 09:02

機車危險感知平台上線 測完才能考照

2019-04-16 00:28

小確幸很甜！這張票根不要丟 可免費換霜淇淋

2019-04-16 12:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top