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聯合報系獨家好康！ 憑券買新東陽享限時驚喜優惠

2019-04-16 12:23聯合報 記者許玉娟╱即時報導

肉乾甜中帶鹹的滋味，讓人一吃就停不下來，是最受歡迎的零嘴之一。聯合報系與新東陽合作剪好康活動，4月19日到4月22日，剪下報版優惠券到門市購買指定商品即享驚喜折扣，優惠只有4天。

老字號的「新東陽」堅持新鮮食材、嚴謹作業流程及檢驗，生產出高品質商品，品牌形象深植人心，是台灣食品業唯一同時導入產品生產履歷及流通履歷的廠商，榮獲「台灣百大品牌」殊榮。

本次剪好康專案，新東陽祭出原價125元牛肉乾(原味/辣味)或豬肉乾(蜜汁/黑胡椒)任選兩包179元，搭配原價120元雪藏綠豆糕(原味/黑豆)、原價48元筍豆(原味/辣味)、原價22元新東陽鹼性離子水、原價160元三點一刻濃湯(奶油玉米/法式蘑菇)均買一送一。

另外，嚴選優質鮭魚炒製成的鮭魚鬆，富含Omega-3不飽和脂肪酸，不添加防腐劑、味精，口感香酥，每罐售價200元，可以第2件10元加購。獨家優惠聯合報讀者的還有以獨門工法滷製而成的極品辣香天翅，採用合格安心肉品加上20多種中藥熬滷，香氣四溢、美味唇齒留香，每包原價128元特價89元促銷。

主辦單位表示，優惠券可在新東陽全台30家食品館使用(不含九份店、專櫃、國道服務區、客運轉運站及機場店群)，單一商品限用一張，每券限換購3組，不可與其他優惠方案併用。若同時有兩張以上優惠券，不得併用，且一經使用立即失效，不得重複使用亦不得要求退換現金，活動詳情請見4月19日-4月22日聯合報及聯合晚報內頁好康訊息。

新東陽肉乾甜中帶鹹的滋味，讓人一吃就停不下來。圖/新東陽提供
新東陽肉乾甜中帶鹹的滋味，讓人一吃就停不下來。圖/新東陽提供
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新東陽極品辣香天翅採用合格安心肉品加上20多種中藥熬滷，香氣四溢、美味唇齒留香。...
新東陽極品辣香天翅採用合格安心肉品加上20多種中藥熬滷，香氣四溢、美味唇齒留香。圖/新東陽提供
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好滋味的雪藏綠豆糕憑報版優惠券換購買一送一。圖/新東陽提供
好滋味的雪藏綠豆糕憑報版優惠券換購買一送一。圖/新東陽提供
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