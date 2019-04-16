43歲女不孕症11年 歷經流產終喜獲麟兒

2019-04-16 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



一名43歲B小姐飽受不孕症之苦長達11年，3年前求診衛生福利部桃園醫院不孕症中心，終於在第3次人工受孕成功，並在今年喜獲麟兒。記者許政榆／翻攝 分享 facebook 一名43歲B小姐和先生結婚多年，期望能擁有自己的孩子，但做人多年未果，經醫師診斷為不孕症，而11年來飽受不孕症之苦，3年前到衛生福利部桃園醫院婦產科不孕症特診，向黃建勳醫師求診，經過3次人工受孕，去年終於順利懷孕，今年順利生產，圓滿結果也讓努力多年的夫婦倆十分感動。

桃園醫院不孕症中心主任、婦產科主任黃建勳指出，105年9月接觸到個案，協助檢查後發現太太是多囊型卵巢的體質，先生則為無精症的患者，10月先協助太太取出14顆卵、先生經由泌尿科附睪取精，由胚胎培養師經由單一顯微注射受孕，培養出10顆DAY3的胚胎進行冷凍。

黃建勳表示，首次植入受孕卵子時，為有利於胚胎著床子宮內膜，院方替她安排子宮鏡及輕刮術，11月殖入4顆DAY3胚胎，追蹤抽血有成功懷孕；12月初回診照超音波影像，看見3顆胚囊；2周後，照出兩個寶寶的心跳。

一路產檢都相當順利，原夫妻倆以為相當順利，沒想到106年1月太太因肚子痛掛急診、進行安胎治療穩定下來，但3月底又因腹痛急診，最後發展23周的寶寶沒有留住。夫婦倆對此十分失落，但仍然不放棄，於107年1月進行第二次胚胎植入，仍然失敗。

夫妻倆考量若再失敗，將不拼試管、取精療程，未來也不再做生育計畫，鼓起勇氣在去年7月做最後嘗試，沒想到第三次竟成功受孕，產檢、生產過程都順利平安，對於高齡的B小姐來說，在今年母親節前夕獲得寶寶，更是上天賜下最美好的禮物。