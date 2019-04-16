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524立法期限將至 157位同志伴侶將齊至戶政登記結婚

2019-04-16 12:06聯合報 記者何定照╱即時報導

大法官釋字第748號稱「同性別二人婚姻自由之平等保障」立法期限5月24日將近，長期挺同志結婚的台灣伴侶權益推動聯盟今開「524戶政齊登記，525凱道同婚宴」記者會，表示已收到至少157位同志伴侶要一起在5月24日全台各地方戶政機關登記結婚，現場已預定要登記結婚的女同志伴侶徐蓓婕、楊珣和男同志伴侶賈伯楷、田鈞瑋也出席。

伴侶盟表示，雖然相關草案仍躺在立法院等待協商，但這無損於釋字第748號的解釋效力。當5月24日到來，無論立法結果如何，只要台灣仍是民主憲政國家，同性別兩人就能夠大步走入戶政事務所要求登記「結婚」。

伴侶盟秘書長簡至潔表示，目前行政院提出的《司法院大法官釋字第748號施行法》草案，以及反同婚團體交由國民黨立委賴士葆、沈智慧提出的《公投第12案施行法》草案都在立法院等待協商，伴侶盟認為最後可能會有三種結果，但無論是哪一種，同志伴侶都可以依法結婚。

簡至潔說，第一種情形是，立法院通過法案，允許同性別二人依法登記結婚；第二種情形是，立法院通過法案，允許同性別二人登記，但此登記並非婚姻；第三種情形是立法院最終沒有通過任何法案。伴侶盟表示，第二、三種情形雖未達成釋字748號保障的同性兩人婚姻，但照釋字748號，同志仍可在5月24日依民法婚姻章直接到戶政事務所登記結婚。

伴侶盟執行長、律師許秀雯表示，伴盟在3月29日號召所有想結婚的同志伴侶在5月24日這一天到戶政機關登記結婚，目前已有157位同志伴侶響應行動，且確定全台至少有19個縣市的戶政事務所將有同志新人進行婚姻登記，但也要問全台灣戶政事務所：「新人都準備好了，你們準備好了嗎？」

許秀雯說，日前伴侶盟接獲投訴，指自己去電台中市南屯區戶政事務所詢問5月24日第二條關係登記的相關事項時，對方回應至今沒有接獲任何上級指示，系統也沒有更改，因此不能肯定5月24日能夠進行婚姻登記。

伴侶盟說，中央政府與地方政府應盡快完成同婚登記的相關配套，尤其是一線戶政人員的教育訓練，預防同性伴侶無法在戶政單位順利登記結婚的憾事發生。

伴侶盟表示，他們曾在2013年將多元成家三法提交立法院前，在總統府前的凱達格蘭大道首次舉辦「九七伴桌」，當時席開120桌，大家歡慶將草案送入立法院，也許下諾言要在同婚法案通過時重返凱道。今年5月25日，伴侶盟將實現諾言，舉辦「同婚宴」，也藉此提醒立法院，同性別二人要的就是「婚宴」，絕對不是「同性家屬宴」或「同性伴侶宴」。

伴侶盟說，525凱道同婚宴消息釋出4天，已經賣出超過60桌，且獲得非常多友善店家的響應與贊助，除了同志新人們，伴侶盟也廣邀各界挺同人士出席，將有神秘嘉賓蒞臨祝福，與大家一同舉杯慶祝這個歷史性的一刻。

知名作家陳雪和其伴侶早餐人5月24日將於台北市信義區戶政事務所登記結婚。圖／婚姻...
知名作家陳雪和其伴侶早餐人5月24日將於台北市信義區戶政事務所登記結婚。圖／婚姻平權大平台提供
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伴侶盟今開記者會表示，已收到至少157位同志伴侶要在5月24日全台各地方戶政機關...
伴侶盟今開記者會表示，已收到至少157位同志伴侶要在5月24日全台各地方戶政機關登記結婚。圖／取自伴侶盟臉書專頁
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結婚同志立法院
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