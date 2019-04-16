平均薪資逾3萬？林鐵員工指「比照台鐵時期」是謊言

2019-04-16 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



約50名阿里山森林鐵路工會及勞團人員今到農委會抗議。林鐵工會說，林鐵去年從台鐵移轉到農委會林務局，林務局原承諾薪資福利將優於台鐵，實際上福利大縮水，三節獎金、喪葬補助、子女教育津貼等福利都消失，「林務局跳票，農委會出面協商」。林務局說，這些福利是員工互助會福利，並非「法定給與」。

林務局副局長廖一光表示，去年林務局長林華慶與林鐵人員已承諾福利會優於台鐵時期，抗議的林鐵人員所謂領2萬6000多元是本薪，還要加上職務津貼、加給等，不能單單談本薪；平均薪資會超過3萬元，所有的林鐵員工，職級最低的都超過3萬元，未來也會爭取績效獎金。

廖一光說，獎學金、三節獎金等，這些不是法定的給與，都是原公職員工福利會發給，現階段有喪葬補助的費用3000到1萬元。

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處企業工會理事長王裕凱表示，「法定的福利哪裡需要你允諾？」林務局去年向政府要求接回阿里山鐵路，因為沒人力，要求政府協商讓這些員工留下來，當初答應薪資福利不變，「結果一過去後才發現不是這樣」。

王裕凱說，去年7月有同仁癌症死亡，2月又有一位同仁正在判定工殤中，都沒有喪葬補助，三節獎金去年的中秋節也沒有領到。但林務局卻告訴媒體，薪資福利都優於台鐵，事實上並不是這樣。

他說，他們並非貪婪的員工，只是想要回該有的福利，卻對大眾說明林鐵員工薪資有5萬1000多，結果基層的員工多半是在兩萬多。他在103年台鐵時期來到森林鐵路，扣掉勞健保後實領2萬6000多元，他反問，「有多少人員領5萬1000多的薪水？」幾乎所有的員工都不到3萬的，請政府應該講清楚。

王裕凱說，一支林鐵鋼軌220公斤要4人扛，一個人分擔60公斤，這些同仁怎麼受的了，林鐵滿編268人，現在只有大約220人在運作，連排班都有問題。