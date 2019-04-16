【即時短評】強制上機車駕訓班 無異逼人花錢「補習」

2019-04-16 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



機車肇事率長年來居高不下，交通部公路總局為增進行車安全，祭出上機車駕訓班並順利考取駕照補助1000元的新招，未來也不排除評估修法，強制機車考照前先上駕訓班。政策出發點固然是美意，但上駕訓班等於上補習班，若一所學校因為教不出品學兼優的好學生，乾脆把學生統統送到補習班，就幻想可以一勞永逸降低事故，恐怕是本末倒置。

公總真正應該深思的是，為何民眾通過政府所設計的機車考照筆試跟路考，上路後仍有為數眾多的人，未能確實遵守交通規則跟安全教育？被稱為「道路不定時炸彈」的不合格駕駛人還是這麼多？顯然機車考照內容不符現實所需、或是有所缺漏不足之處。

外界過去多次批評機車考照有浮濫發照或是放水疑慮，考生通過或不通過經常因考官而異。未能建立起一套理性、嚴謹的考照制度，或許才是機車肇事率不能減緩的原因之一。

為降低機車事故死傷，公總近年多次改善機車考照制度，2016年新增情境題型，昨天也推出危險感知教育平台，加強騎士防禦駕駛觀念，作為提升機車考照制度的配套。但強制機車考照上駕訓班顯然爭議太大，一來上駕訓班是付費補習，二來連汽車考照都未強制上駕訓班，對機車駕駛人「另眼相待」根本不合理。