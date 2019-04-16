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台中打卡書店巡禮 你去過幾家

2019-04-16 11:37聯合報 記者何定照╱即時報導

台中邊譜書店成文青新寵，近年台中湧現不少新書店，家家比華麗豪氣或特色分明，也值得讀者一一前往。

以近來成讀者打卡景點的日本蔦屋書店來說，承襲蔦屋書店一貫的木造風格，書店中裸露的水泥鋼樑、落地窗旁直通二樓的大片書牆，也很吸睛。童書區竟有嬰兒車專用停放牆，以及可讓小朋友一人獨坐的環抱型一人座，也很討喜。

堪稱台中最豪華書店的秀泰小書房，是金石堂書店與秀泰集團聯手打造，雖稱「小書房」，其實占地千坪，結合書店、咖啡吧、烘焙與創意手作，開張以來始終人潮不斷。最特別的是它歐式裝潢風格，多種座位區風格不同，有的如古典宮殿，有的現代感十足，有的環視滿眼綠意，不少讀者一待整天。

同樣打出「只供看書、不賣書」的樂樂書屋和益品書屋，風格各有不同。前者裝潢走豪華路線，店內還有一棵大樹直直貫穿屋頂，讓陽光、空氣、水入屋自由遊走；後者走純白設計，圓弧狀書架美麗優雅，和樂樂書屋沿窗建整片書牆視覺感各有擅長。

此外，范特喜計畫區內的新手書店主打各種特色講座、台中綠川旁僅7坪的「一本書店」供應美味養生餐食咖啡、全台首家天文書店「仰望書房」以天文見長、結合農業與社區關懷的大家書房，也都珍貴難得。

金石堂秀泰小書房堪稱台中最豪華的書店。記者何定照／攝影
金石堂秀泰小書房堪稱台中最豪華的書店。記者何定照／攝影
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金石堂秀泰小書房堪稱台中最豪華的書店。記者何定照／攝影
金石堂秀泰小書房堪稱台中最豪華的書店。記者何定照／攝影
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金石堂秀泰小書房堪稱台中最豪華的書店，座位區處處不同。記者何定照／攝影
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蔦屋書店TSUTAYA到台中開張，童書區的環抱型一人座，成為小讀者最愛。記者何定...
蔦屋書店TSUTAYA到台中開張，童書區的環抱型一人座，成為小讀者最愛。記者何定照／攝影
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蔦屋書店TSUTAYA到台中開張，成人們朝聖景點。記者何定照／攝影
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蔦屋書店TSUTAYA到台中開張，透明落地窗內的書牆壯觀美麗。記者何定照／攝影
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