台中打卡書店巡禮 你去過幾家

2019-04-16 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



台中邊譜書店成文青新寵，近年台中湧現不少新書店，家家比華麗豪氣或特色分明，也值得讀者一一前往。

以近來成讀者打卡景點的日本蔦屋書店來說，承襲蔦屋書店一貫的木造風格，書店中裸露的水泥鋼樑、落地窗旁直通二樓的大片書牆，也很吸睛。童書區竟有嬰兒車專用停放牆，以及可讓小朋友一人獨坐的環抱型一人座，也很討喜。

堪稱台中最豪華書店的秀泰小書房，是金石堂書店與秀泰集團聯手打造，雖稱「小書房」，其實占地千坪，結合書店、咖啡吧、烘焙與創意手作，開張以來始終人潮不斷。最特別的是它歐式裝潢風格，多種座位區風格不同，有的如古典宮殿，有的現代感十足，有的環視滿眼綠意，不少讀者一待整天。

同樣打出「只供看書、不賣書」的樂樂書屋和益品書屋，風格各有不同。前者裝潢走豪華路線，店內還有一棵大樹直直貫穿屋頂，讓陽光、空氣、水入屋自由遊走；後者走純白設計，圓弧狀書架美麗優雅，和樂樂書屋沿窗建整片書牆視覺感各有擅長。