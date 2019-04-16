外食族用塑膠筷當心有毒物殘留 醫師建議這樣檢視筷子

2019-04-16 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



外食族經常接觸到餐廳提供的筷子，不僅免洗筷有健康安全風險，塑膠筷也須留意。衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，就有中國製的3萬5000雙樹脂筷子被驗出甲醛殘留，已要求全數退運或銷毀。

醫師指出，若無可避免用到塑膠筷或免洗筷，要注意是否有刺激性異味、甜味、顏色過白或外觀破損；即使沒有這些情形也要以溫水洗淨再用餐，以降低毒物殘留。

衛福部食藥署北區管理中心綜合業務科科長廖姿婷說，芊翔企業有限公司上月進口中國廣州齊泉筷子廠出產的樹脂筷子，在邊境檢驗中經溶出試驗檢出甲醛陽性反應，不符我國「食品器具容器包裝衛生標準」要求陰性的規定。違規數量高達3500包、共計3萬5000雙，目前已要求全數退運或銷毀，並無流入國內。

台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌說，甲醛是很強的刺激物，接觸到一定量可能引起皮膚、眼睛發炎、噁心嘔吐、氣喘等；甲醛更是國際癌症研究署（IARC）認定的第一級致癌物，對人體確定會導致呼吸道、肺部等癌症。也有少數報告指出會引發白血病，但證據仍不足。如果筷子殘留甲醛，一般可以聞到刺激性的味道。

餐廳提供的筷子還曾見殘留二氧化硫與聯苯等毒物。楊振昌說，二氧化硫具有漂白作用，可以讓漂白後的免洗筷看來更美觀，但卻可能引發人體過敏，因此在外看到顏色過白的筷子要避免使用。聯苯是一種致癌物，聯苯殘留的筷子可能散發淡淡香甜味，因此在外使用筷子前先稍稍聞一下，味道具刺激性、具甜味都別再使用了。