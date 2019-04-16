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12年國納媒體識讀 學者：不能只介紹新科技下的媒體

2019-04-16 11:12聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

假新聞充斥社會，使媒體識讀教育更受重視。日前一分民意調查結果顯示，七成四民眾認為國家安全比新聞自由重要，教育部已明訂十二年國教課綱科技領域將加入媒體識讀及資訊倫理內容。學者指出，媒體識讀若放入科技領域，仍要強調媒體識讀的本質，而不只是介紹新科技下的媒體。

中正大學傳播學系副教授管中祥表示，假新聞的來源不全然是新科技造成。中小學的媒體識讀教育應著重三個重點，第一是帶領學生認識媒體的角色，包括監督政府與促進公共資訊流通的功能，進而學習如何判端資訊真偽。第二是了解部分媒體的內容，會受特定的政治立場影響，所以面對媒體時應帶有解讀和批判的意識。第三則是讓學生認識主流媒體之外的媒體。

管中祥表示，防堵假新聞是消極作法，教導學生如何選擇受信賴的媒體內容，才是更積極的解決之道。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚反對學校投入媒體識讀教育。他表示，媒體識讀若放入學校教育，容易流於向學生介紹台灣的媒體，沒有辦法提升學生的媒體識讀能力。

賴祥蔚說，媒體識讀即是獨立思考的能力。學校和家庭教育都應鼓勵學生獨立思考，而不只是一味給學生答案，才能落實真正的媒體識讀教育。

教育部明訂十二年國教課綱科技領域將加入媒體識讀及資訊倫理內容。學者指出，媒體識讀...
教育部明訂十二年國教課綱科技領域將加入媒體識讀及資訊倫理內容。學者指出，媒體識讀若放入科技領域，仍要強調媒體識讀的本質，而不只是介紹新科技下的媒體。本報資料照片
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假新聞教育部
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