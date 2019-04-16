婦人3年頭痛找到凶手了 鼻息肉塞住鼻孔

2019-04-16 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市69歲魏姓家庭主婦人沒有抽菸，15年前接受鼻竇炎手術，但3年來感覺頭痛、鼻塞，黃鼻涕，核磁共振檢查發現雙側鼻息肉及鼻竇炎，去年9月轉診至耳鼻喉科治療，鼻息肉塞住鼻腔，診斷為復發性鼻竇炎合併鼻息肉增生，經接受3D立體定位導航內視鏡手術治療，住院1晚出院，術後恢復良好，解除長年頑疾。

中山醫學大學附設醫院耳鼻喉科醫師黃承楨說，空汙或菸或感冒等反覆感染，會刺激鼻黏膜發炎，造成鼻息肉增生，出現鼻塞、黃鼻涕，嗅覺降低，臉會有悶脹；以門診約有20%鼻息肉患者，反復性鼻塞為耳鼻喉科門診最常見症狀，約10%到20%復發，建議感冒不要拖，空汙期戴口罩，避免菸及二手菸，多運動。

黃承楨指出，慢性鼻竇炎、鼻息肉患者，治療方式為功能性內視鏡鼻竇手術，即沖洗鼻竇，移除鼻竇發炎物，開完刀患者約有一到二成復發，原因是結構難以辨視，也怕侵犯眼睛與顱底，較為保守，開不乾淨，因此處理上很棘手，很難區別眼睛、腦部位置，需要3D立定位導航，區別顱底位置。

他說明，3D立體定位導航系統，利用術中光學定位，誤差範圍只有1~2mm，區別眼睛、顱底等正常重要組織，精確定位並移除病灶組織，大大增加治癒率，降低併發症及增加病患手術安全。目前立體定位導航系統，已納入健保給付範圍，患者不需要額外自費。