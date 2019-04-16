俠醫太太不藏私 譚敦慈分享健康無毒生活

2019-04-16 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



已故俠醫林杰樑夫人、長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈今天到嘉義市政府演講，以輕鬆方式分享日常生活對抗毒物妙方，用簡單的小撇步帶給家人「健康自在過生活」，吸引上百人前來聆聽。

嘉義市長黃敏惠感念林杰樑對於國人食安的貢獻，畢生研究把關食安，提升大眾對食品安全的重視，更感佩嘉義市女兒譚敦慈承接夫志守護食安，黃敏惠表示，嘉義市非常重視食安的城市，市府積極建立食品安全衛生品牌，打造在地健康美食文化，讓消費者能安心享受美食。

螃蟹和柿子吃會食物中毒？吃蝦子不可以配果汁？茄子蘑菇不可同時食用？譚敦慈一開場就澄清許多網路傳言，「雞蛋煮熟上有黃黃綠綠，並不是腐壞、重金屬殘留的現象，而是硫化氫與鐵離子作用」。

譚敦慈指出，清洗蔬菜最好的清潔劑就是流動自來水，因為國內農民使用農藥多為複合型，若是酸性農藥用酸性的醋清洗，或是鹼性農藥用鹼性的小蘇打粉清洗，都無法清洗乾淨，且清洗蔬菜時不需加入鹽巴，因鹽水會改變蔬菜的滲透壓，反而容易使農藥進入蔬菜。