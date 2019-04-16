可能不是沒洗乾淨 孩子脖子、腋下變黑要擔心血糖值

2019-04-16 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



我國國中小學生每4人就有1人過重或肥胖，最怕併發三高、心血管疾病或癌症。醫師提醒，過重或肥胖的孩子多已發生胰島素阻抗，若孩子頸部周圍或腋下皮膚變得較黑，那可能不是沒洗乾淨，而是血中胰島素濃度偏高帶來的細胞增生、局部皮膚變黑，代表有血糖問題的徵兆。

北市聯醫陽明院區內分泌及新陳代謝科兼任醫師洪建德說，現代人大量攝取甜點或含糖飲料，這些食物裡頭的游離糖比大自然界的食物多出幾倍至幾十倍不等。如此大量的游離糖進到體內，將迫使胰島細胞將調整控血糖之用的胰島素傾瀉出來。但長此以往，胰島素受體會自我保護、減低受器數量與品質，致使胰島素敏感度下降，也稱為胰島素阻抗。這時，血糖就容易持續偏高。

洪建德說，少數人受基因遺傳影響，在發生胰島素阻抗的同時，身體皮膚的頸部、腋下等區域也有細胞增生的情形，皮膚會長出大量粗粗的、顏色較暗沉的棘皮，特別常見於肥胖者。不少兒童患者的家長會誤以為是孩子沒清潔乾淨，殊不知這是黑色棘皮症，代表孩子離糖尿病不遠了。

洪建德說，台灣、美國等各國醫界提醒，黑色棘皮症是糖尿病的第一號候選人，因此罹患這個疾病須及早就醫，藉由醫護衛教協助作飲食內容調整，定期追蹤血糖濃度變化，才能避免走向糖尿病以及伴隨而來的三高、心血管疾病或癌症等。