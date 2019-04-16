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機車考照將強制上駕訓班？公總追蹤半年再評估

2019-04-16 09:55聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

為降低機車事故，交通部公路總局今起推出機車駕訓補助。 本報資料照片
為降低機車事故，交通部公路總局今起推出機車駕訓補助。 本報資料照片
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警政署統計，去年人員當場或24小時內死亡的A1事故當中，機車肇事件數總計653件，占全體44.82%，為各項車種最多。為降低機車肇事率，交通部公路總局今起補助民眾參加機車駕訓班1000元。公總說，將分析上課民眾考照後半年內的肇事率及肇事率，若比沒上課的民眾還低，可作為未來強制機車考照上駕訓班的政策參考之一。

機車駕訓班補助今起開跑，中華民國汽車駕駛教育學會理事長盧龍山說，上月政策公布後沒什麼民眾到駕訓班詢問或報名，因為大部分人習慣到監理所考照，且補助1000元金額不高，民眾自然興趣缺缺。現在正爭取機車廠商跟其他相關單位的贊助，如果可讓學費再降低，或許有助提高民眾上課意願，駕訓班跟政府也應再加強宣導。

公總說，將加強向民眾宣導，另將委外分析有上機車駕訓班的民眾考照半年內的肇事率及違規率，跟沒有上機車駕訓班的民眾比較。如果研究發現，有上機車駕訓班的民眾違規率跟肇事率真的比較低，可以作為未來機車考照強制上駕訓班的參考之一，但仍有很多需要考量的因素，不是一定會往這個方向推。

公總表示，還會訪談參加機車駕訓班的民眾意見，檢討機車駕訓班的制度。現行機車駕訓班約16小時結訓，將根據民眾上課後的心得，考量是否增加時數及調整學科術科內容，盼讓課程更貼近民眾所需及增進交通安全。

警政署統計，96年起機車騎士死亡人數占交通事故死亡總人數60%以上，受傷人數占交通事故受傷總人數80%以上。公總說，盼藉鼓勵機車駕駛人參加駕駛班，培養遵守交通規則及正確駕駛習慣，養成防禦駕駛及責任駕駛觀念，降低機車騎士傷亡數。

現行機車駕訓班學費約2800元至3700元，民眾今起參加機車駕訓班，並在11月22日前考取駕照，每人將可獲得1000元補助，名額限8000名。

駕訓班機車騎士
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