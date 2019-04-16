半世紀前黃春明對王鼎鈞為何沉默 謎團揭曉

2019-04-16 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



外省作家王鼎鈞2005年回憶錄指出，半世紀前他和本省作家黃春明談話，提了很多本省、外省相關問題，黃春明卻一直沉默。黃春明昨受訪揭開半世紀謎團，表示自己當時不少來往親密的師長、朋友都在白色恐怖中被帶走，他因此不敢講話，「我當時很難相信人」。

國立台灣文學館舉辦「逆旅—1949台灣戰後移民文學展」，展中呈現王鼎鈞早年回憶。王鼎鈞寫道，他當時跟黃春明談了很久，包括認為國民政府對本省作家比較寬鬆，對外省作家比較嚴厲等，但黃春明一直默不作聲，「沒有回響，沒有交流，沒有質疑」。

黃春明昨受訪說，他早在念羅東中學二年級時，就見學校例假日要去部隊唱歌、做壁報等勞軍活動的王姓指導員，被認為是匪諜帶走槍斃，後來一位很親近的徐姓老師也遭槍斃。

他說，後來雖然司馬中原、管管、朱西寧等外省作家組讀書會，也看本省作家作品，還盛讚他〈鑼〉寫得很好，但不論本省、外省作家，表面上都寫作，心中左派、右派等政治認同都不同。像他一家三代認同也都不同，爸爸被日本人洗腦，自認天皇子民，還被祖父罵。

黃春明說，1966年他和尉天驄、陳映真等人辦主張社會寫實主義的《文學季刊》，寫底層小人物，結果被國民黨新聞局警備總部認為是跟共產黨的工農兵文學唱和。陳映真1968年被抓後幾天，他也被抓，還好後來被放出來。

黃春明說，當時在這波鄉土文學論戰，時任國防部總政戰部主任的王昇原擬逮更多人，據說後來是大老、傳記作家鄭學稼出言安撫，不要把白色恐怖催化得更緊，甚至建議表揚一些鄉土文學作品，包括他的〈莎喲娜啦‧再見〉等，情治單位才終於平息。不過後來也沒表揚。

黃春明表示，由於這些經驗，因此他認為，其實政府對本省、外省都一樣，並沒差別；他也因此不敢隨便講話，但他和王鼎鈞在那次沉默對談後，還又見過幾次面。