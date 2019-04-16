台文館憶往：外省人占台13% 白恐受害卻近半

2019-04-16 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



用文學拉近族群距離。今年是國民政府1949年來台70周年，國立台灣文學館舉辦「逆旅—1949台灣戰後移民文學展」，精選白先勇、商禽、王文興、蘇偉貞等數十位外省作家作品，直接用文字凸顯外省族群來台心聲、白色恐怖經驗、不同階級生活差異等，希望讓當代台灣重新理解所謂「外省族群」，停止刻板印象與誤解。

台文館表示，此展獻給1949年當時以為只是暫時退守的外省軍士、眷屬及其後代，乃至在台灣共同生活的所有族群。台文館館長蘇碩斌說，希望該展能喚起各族群以當代眼光重新看待彼此，在了解過去後，不再記仇、究責、追溯錯誤，一起繼續走下去，避免再發生同樣的歷史悲劇。

全展以外省族群來台和其他族群互動關係為主軸，蘇碩斌說，該展早在2017年就由館內外省籍組員提案籌備，大家思考如何表現外省和本省族群共同經驗時，很快鎖定白色恐怖，「外省族群是白色恐怖最大受害者。」根據台文館資料，來台戰後移民雖只占當時全台居民13%，在白恐受害族群比率卻占將近50%。

展場因此以商禽詩作〈醒〉開頭，「他們躲在暗處／他們用老鼠眼睛監視著我／他們記錄我輾轉的身軀」，暗喻戒嚴時期政府嚴防匪諜的狀態；隨後展現的戰士授田證等史料、外省族群在台灣的分布狀態等數字，也鋪陳歷史背景。另有記錄1949年澎湖山東流亡中學軍事冤獄案的文字與紀錄片。

當年時代氛圍，則以作家王鼎鈞2005年回憶錄拉開。王鼎鈞書中說早年和「本省作家」最近的交流是和黃春明談話，但黃春明當時默不作聲，讓他覺得彼此「談不上交情」。蘇碩斌說，其實早年外省、本省族群曾很想一起寫東西，但仍受時代壓力；他們一直希望從黃春明作品找到當年沉默的答案，但都找不到，「也許他現在可以大方講」。

外省族群階級差異也有細緻梳理。展中以白先勇名作〈永遠的尹雪豔〉中周旋外省權貴的舞廳紅牌尹雪豔相關文字，和〈那片血一般紅的杜鵑花〉中遭日本人拉為軍伕的外省底層王雄相比對，用「尹雪豔和王雄們」為標題。蘇碩斌表示，他們希望展現各種不同層級的外省人與相關歷史，好停止外界籠統的「外省人」、「老兵」等刻板印象。

展場也展出1987年老兵返鄉運動身上寫「想家」衣服的複製品及相關文學紀錄，以及1970年代起因眷村改建興起的眷村文學，最末以作家齊邦媛《巨流河》描述大陸「巨流河」流入台灣啞口海收尾。蘇碩斌說，來自大陸的齊邦媛宣示是台灣人的氣度，正是他們辦展想強調的「族群共融」格局，展中一座放著不同顏色圓球的台灣形狀裝置，就是最好的象徵。