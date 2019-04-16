親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
手術虛報A健保
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

蔡小牙籤、賴豬八戒？韓國瑜連珠砲 最嗆是這句

台文館憶往：外省人占台13% 白恐受害卻近半

2019-04-16 09:36聯合報 記者何定照╱即時報導

用文學拉近族群距離。今年是國民政府1949年來台70周年，國立台灣文學館舉辦「逆旅—1949台灣戰後移民文學展」，精選白先勇、商禽、王文興、蘇偉貞等數十位外省作家作品，直接用文字凸顯外省族群來台心聲、白色恐怖經驗、不同階級生活差異等，希望讓當代台灣重新理解所謂「外省族群」，停止刻板印象與誤解。

台文館表示，此展獻給1949年當時以為只是暫時退守的外省軍士、眷屬及其後代，乃至在台灣共同生活的所有族群。台文館館長蘇碩斌說，希望該展能喚起各族群以當代眼光重新看待彼此，在了解過去後，不再記仇、究責、追溯錯誤，一起繼續走下去，避免再發生同樣的歷史悲劇。

全展以外省族群來台和其他族群互動關係為主軸，蘇碩斌說，該展早在2017年就由館內外省籍組員提案籌備，大家思考如何表現外省和本省族群共同經驗時，很快鎖定白色恐怖，「外省族群是白色恐怖最大受害者。」根據台文館資料，來台戰後移民雖只占當時全台居民13%，在白恐受害族群比率卻占將近50%。

展場因此以商禽詩作〈醒〉開頭，「他們躲在暗處／他們用老鼠眼睛監視著我／他們記錄我輾轉的身軀」，暗喻戒嚴時期政府嚴防匪諜的狀態；隨後展現的戰士授田證等史料、外省族群在台灣的分布狀態等數字，也鋪陳歷史背景。另有記錄1949年澎湖山東流亡中學軍事冤獄案的文字與紀錄片。

當年時代氛圍，則以作家王鼎鈞2005年回憶錄拉開。王鼎鈞書中說早年和「本省作家」最近的交流是和黃春明談話，但黃春明當時默不作聲，讓他覺得彼此「談不上交情」。蘇碩斌說，其實早年外省、本省族群曾很想一起寫東西，但仍受時代壓力；他們一直希望從黃春明作品找到當年沉默的答案，但都找不到，「也許他現在可以大方講」。

外省族群階級差異也有細緻梳理。展中以白先勇名作〈永遠的尹雪豔〉中周旋外省權貴的舞廳紅牌尹雪豔相關文字，和〈那片血一般紅的杜鵑花〉中遭日本人拉為軍伕的外省底層王雄相比對，用「尹雪豔和王雄們」為標題。蘇碩斌表示，他們希望展現各種不同層級的外省人與相關歷史，好停止外界籠統的「外省人」、「老兵」等刻板印象。

展場也展出1987年老兵返鄉運動身上寫「想家」衣服的複製品及相關文學紀錄，以及1970年代起因眷村改建興起的眷村文學，最末以作家齊邦媛《巨流河》描述大陸「巨流河」流入台灣啞口海收尾。蘇碩斌說，來自大陸的齊邦媛宣示是台灣人的氣度，正是他們辦展想強調的「族群共融」格局，展中一座放著不同顏色圓球的台灣形狀裝置，就是最好的象徵。

該展展至12月22日。

國立台灣文學館「1949台灣戰後移民文學展」，精選作家文學作品段落，呈現當年微妙...
國立台灣文學館「1949台灣戰後移民文學展」，精選作家文學作品段落，呈現當年微妙社會氛圍。圖為展出作家王鼎鈞回憶當年與黃春明談話，黃春明卻始終沉默。圖／台文館提供
分享
國立台灣文學館館長蘇碩斌。記者何定照／攝影
國立台灣文學館館長蘇碩斌。記者何定照／攝影
分享
國立台灣文學館「1949台灣戰後移民文學展」，也展出當年國民政府軍人來台後可有的...
國立台灣文學館「1949台灣戰後移民文學展」，也展出當年國民政府軍人來台後可有的戰士授田證等。記者何定照／攝影
分享
國立台灣文學館「1949台灣戰後移民文學展」，展出作家齊邦媛手稿。記者何定照／攝...
國立台灣文學館「1949台灣戰後移民文學展」，展出作家齊邦媛手稿。記者何定照／攝影
分享
國立台灣文學館「1949台灣戰後移民文學展」，以作家王文興經典《家變》內容呈現出...
國立台灣文學館「1949台灣戰後移民文學展」，以作家王文興經典《家變》內容呈現出當年一般外省公務人員生活，以及外界對該書的批評等。記者何定照／攝影
分享
國立台灣文學館「1949台灣戰後移民文學展」，以作家白先勇筆下不同外省人物，比對...
國立台灣文學館「1949台灣戰後移民文學展」，以作家白先勇筆下不同外省人物，比對出外省階級差異下所有的迥異生活經驗。記者何定照／攝影
分享
國立台灣文學館「1949台灣戰後移民文學展」，展出作家、紀錄片談的澎湖山東流亡學...
國立台灣文學館「1949台灣戰後移民文學展」，展出作家、紀錄片談的澎湖山東流亡學生案。記者何定照／攝影
分享
國立台灣文學館「1949台灣戰後移民文學展」，展出眷村文學。記者何定照／攝影
國立台灣文學館「1949台灣戰後移民文學展」，展出眷村文學。記者何定照／攝影
分享
國立台灣文學館「1949台灣戰後移民文學展」，最末以書櫃象徵歷史永不忘卻。記者何...
國立台灣文學館「1949台灣戰後移民文學展」，最末以書櫃象徵歷史永不忘卻。記者何定照／攝影
分享
國立台灣文學館「1949台灣戰後移民文學展」，向「外省人返鄉探親促進會」借來當年...
國立台灣文學館「1949台灣戰後移民文學展」，向「外省人返鄉探親促進會」借來當年推行老兵返鄉運動時寫有「想家」等的衣服。記者何定照／攝影
分享

白色恐怖黃春明老兵
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

機車考照將強制上駕訓班？公總追蹤半年再評估

2019-04-16 09:55

氣象局對四縣市發大雨特報 鄭明典：雨總算下到南部了

2019-04-16 09:25

因死而生：兒子堅持爸爸為生命戰到最後一刻

2019-04-16 09:23

可能不是沒洗乾淨 孩子脖子、腋下變黑要擔心血糖值

2019-04-16 10:02

半世紀前黃春明對王鼎鈞為何沉默 謎團揭曉

2019-04-16 09:38

新官上任三把火 台灣大送用戶日本漫遊免費

2019-04-16 09:02

女友「有了」 無精男上門求醫再驗更失落

2019-04-16 07:58

鋒面過今顯著降雨 彭啟明：明雨暫歇、周四起又不穩定

2019-04-16 07:25

早餐怎麼挑？ 吃對食物才能活力滿點

2019-04-16 07:21

愛滋匿名快篩 20分鐘知結果

2019-04-16 00:54

眼科尖端醫療戰 醫：好想贏韓國

2019-04-16 00:53

健康你我他／貝氏刷牙法 夢中不忘複習

2019-04-16 00:53

台灣照顧咖啡館 獲國際大獎

2019-04-16 00:52

健康主題館／南進馬國 長庚醫 拚台灣影響力

2019-04-16 00:52

機車危險感知平台上線 測完才能考照

2019-04-16 00:28

「幸福肥」是真的！研究證實：情侶感情穩定 會胖近6公斤

2019-04-15 23:52

花蓮深夜再傳地震最大震度5級 台中南投也有4級

2019-04-15 23:45

勞動節大禮 「勞退條例」修正案5/1前拚三讀

2019-04-15 23:22

獨老應常運動 踩飛輪可防肌少症

2019-04-15 20:11

影／勇者創「汽水象棋」超夯玩法 網笑：吃掉5顆就撐死

2019-04-15 20:00

比日本貴1倍！ 網友怨台灣商場「假outlet真百貨」

2019-04-15 18:12

酷航「飛常酷促銷」開跑 超值機票最低六折起

2019-04-15 17:51

台灣照顧咖啡館 亞洲唯一獲國際大獎

2019-04-15 17:20

瘦子怎麼吃都不胖 為什麼我連喝水都胖3公斤？

2019-04-15 17:18

手繪報兩岸聯賽 5月25日邀好手參賽拿獎金

2019-04-15 17:13

孫翠鳳出院 明華園團長陳勝福道出換角無奈

2019-04-15 17:12

跑馬拉松危及心臟？ 看基因遺傳

2019-04-15 16:39

你對幾題？機車危險感知平台上線 9月測完才能考駕照

2019-04-15 16:39

雙胞胎早產卻只有一重症保溫箱 麥當勞叔叔慨捐

2019-04-15 16:10

Try to do your best！華裔太空人焦立中博士為夢想啟航

2019-04-15 16:01

台灣人帶路好親切 馬國華僑來台佯裝迷路百次

2019-04-15 15:43

南向前進馬國 長庚捐贈15台洗腎機與六百萬人工電子眼

2019-04-15 15:41

長庚支援馬國人工電子眼 醫師：因為好想贏韓國

2019-04-15 15:41

匿名愛滋快篩20分鐘可知結果 提供服務院所名單看這裡

2019-04-15 15:33

這些禁忌千萬別觸犯！命理專家公開不可思議的人鬼冥婚

2019-04-15 15:05

你繳車輛燃料費了嗎？ 提前繳可以參加抽獎

2019-04-15 14:20

紅斑性狼瘡消極治療 害她險洗腎

2019-04-15 14:19

肺癌被判活不過1年 他控制追蹤逾10年

2019-04-15 14:18

女兒得乳癌 直到媽媽中風翻開上衣讓她也崩潰

2019-04-15 14:12
看更多

熱門文章

比日本貴1倍！ 網友怨台灣商場「假outlet真百貨」

2019-04-15 18:12

女兒得乳癌 直到媽媽中風翻開上衣讓她也崩潰

2019-04-15 14:12

鋒面華南雲雨接力 降雨持續到週休假日

2019-04-15 19:44

女友「有了」 無精男上門求醫再驗更失落

2019-04-16 07:58

孫翠鳳出院 明華園團長陳勝福道出換角無奈

2019-04-15 17:12

寶格麗成本屆香港金像獎紅毯大贏家 包下影后、最佳女配角行頭

2019-04-15 12:05

出差14天癢到「酒後亂性」 妻：我會讓他淨身出戶

2019-04-15 14:55

女主人倒車險輾愛犬 絕命瞬間狗友神救援

2019-04-15 17:12

花蓮深夜再傳地震最大震度5級 台中南投也有4級

2019-04-15 23:45

「兩爸一媽」共築巢！ 禿鷹「3貼」奇觀超罕見

2019-04-15 13:52

看「我們與惡的距離」 精神科醫師劃重點

2019-04-15 11:31

每日星座運勢／金牛財運旺輕鬆得財 戀情急速加溫

2019-04-16 00:00

螺旋刀放療加標靶藥 宣告餘命1年癌末男存活逾10年

2019-04-15 11:41

鋒面過今顯著降雨 彭啟明：明雨暫歇、周四起又不穩定

2019-04-16 07:25

台灣人帶路好親切 馬國華僑來台佯裝迷路百次

2019-04-15 15:43

跑馬拉松危及心臟？ 看基因遺傳

2019-04-15 16:39

瘦子怎麼吃都不胖 為什麼我連喝水都胖3公斤？

2019-04-15 17:18

酷航「飛常酷促銷」開跑 超值機票最低六折起

2019-04-15 17:51

台鐵局要更認真賣便當 附業營運中心今掛牌

2019-04-15 10:17

勞動節大禮 「勞退條例」修正案5/1前拚三讀

2019-04-15 23:22

早餐怎麼挑？ 吃對食物才能活力滿點

2019-04-16 07:21

蔡依林、林志玲搶著穿 這種高跟涼鞋簡直女神定番款

2019-04-15 15:02

你對幾題？機車危險感知平台上線 9月測完才能考駕照

2019-04-15 16:39

氣象局對四縣市發大雨特報 鄭明典：雨總算下到南部了

2019-04-16 09:25

達文西手術浮報案 檢調查多家醫院

2019-04-16 00:01

因工作而燃燒殆盡了？這七個方法能幫助重拾及點燃熱情

2019-04-16 00:11

熊不是在跳舞 別說可愛！呂秋遠提可為黑熊做的十件事

2019-04-15 10:52

美國「功夫茶」將抵台 與頂呱呱聯手推「炸雞配珍奶」

2019-04-15 17:52

沒賺錢沒差 福容飯店2折回饋台灣人

2019-04-15 13:47

「幸福肥」是真的！研究證實：情侶感情穩定 會胖近6公斤

2019-04-15 23:52

更年期婦女念佛經 可能有助自律神經平衡

2019-04-15 12:57

你繳車輛燃料費了嗎？ 提前繳可以參加抽獎

2019-04-15 14:20

長庚支援馬國人工電子眼 醫師：因為好想贏韓國

2019-04-15 15:41

【生活趣聞】Silence／逃不掉的英文課

2019-04-16 06:00

責任制再添一例 住院醫師8月適用

2019-04-15 23:22

機車危險感知平台上線 測完才能考照

2019-04-16 00:28

新官上任三把火 台灣大送用戶日本漫遊免費

2019-04-16 09:02

NARA Thai進駐統一時代百貨 這三道菜只有這間吃的到

2019-04-15 22:02

肺癌被判活不過1年 他控制追蹤逾10年

2019-04-15 14:18

【追憶時光】菲比／廚娛

2019-04-16 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top