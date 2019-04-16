氣象局對四縣市發大雨特報 鄭明典：雨總算下到南部了

2019-04-16 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局剛發布大雨特報，表示受鋒面影響，今（16）天苗栗、台中及南投山區有局部大雨發生的機率；對流雲系發展旺盛；屏東山區有短時強降雨，亦有局部大雨發生的機率，請注意。