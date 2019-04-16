親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
手術虛報A健保
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

影音直擊／巴黎聖母院驚傳火警 「鐘樓怪人住的地方被燒掉了」

談「我的高雄之路」 韓國瑜史丹福大學演講全文

女友「有了」 無精男上門求醫再驗更失落

2019-04-16 07:58聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

40歲男子10年前就被診斷為無精症，無法生育，當時老婆因此掛冠求去；最近他回到泌尿科診間，希望醫師再為他詳盡檢查，一問之下，竟是「女友有了！」懷疑當年誤診，醫師應其要求二度驗精，一周後結果出爐，仍與上次一樣，男子感嘆「差點就替別人養孩子」。

收治該名病患的泌尿科開業醫師張美玉表示，這位患者因婚後一直沒生小孩，10年前就在太太陪同下來做精液檢查，其身材瘦高，觸診發現陰毛稀疏、雙側睪丸偏小，懷疑有染色體異常疾病，再為他加驗染色體，果然發現不但精液中沒有精蟲，染色體也多了一個X，會導致不孕。

張美玉說，患者自述，離婚後轉往大陸工作，認識其他女性並進一步穩定交往，同居多年；日前女友與他因故爭吵離家，3個月後回來要求復合，並喜孜孜告知「懷孕了」，患者一聽傻眼，「是醫師當年弄錯？還是孩子與他無關？」，滿腹疑問下立即搭機返台，一下機直奔診間想尋求解答。

張美玉應患者要求，再度檢查一次精液，一周後答案揭曉，仍與上次一樣「精蟲沒半隻」，患者確定「孩子不是自己的」，無奈下要她寫了診斷書，還要註明「在自然狀況下無法自然受孕」。

張美玉表示，男性無精症患者因性交後射出的精液中沒有精蟲，自然無法和女性卵子結合成為受精卵，除非是採取人工生殖方式，透過睪丸切片取精，才有讓女性受孕的機會，如果是「順其自然」，女方懷孕機率趨近於零。

開業醫師張美玉日前遇到一名罹患無精症的「老病患」回診要求驗精，一問之下竟是「女友...
開業醫師張美玉日前遇到一名罹患無精症的「老病患」回診要求驗精，一問之下竟是「女友有了」。圖／聯合報系資料照片
分享
開業醫師張美玉表示，依現代人工生殖科技，無精症患者可透過睪丸切片取精提高受孕率，...
開業醫師張美玉表示，依現代人工生殖科技，無精症患者可透過睪丸切片取精提高受孕率，但要讓女方「自然有了」，機率微乎其微，示意圖與當事人無關。圖／聯合報系資料照片
分享

患者醫師懷孕生育
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

花蓮深夜再傳地震最大震度5級 台中南投也有4級

2019-04-15 23:45

機車危險感知平台上線 測完才能考照

2019-04-16 00:28

鋒面過今顯著降雨 彭啟明：明雨暫歇、周四起又不穩定

2019-04-16 07:25

早餐怎麼挑？ 吃對食物才能活力滿點

2019-04-16 07:21

愛滋匿名快篩 20分鐘知結果

2019-04-16 00:54

眼科尖端醫療戰 醫：好想贏韓國

2019-04-16 00:53

健康你我他／貝氏刷牙法 夢中不忘複習

2019-04-16 00:53

台灣照顧咖啡館 獲國際大獎

2019-04-16 00:52

健康主題館／南進馬國 長庚醫 拚台灣影響力

2019-04-16 00:52

「幸福肥」是真的！研究證實：情侶感情穩定 會胖近6公斤

2019-04-15 23:52

勞動節大禮 「勞退條例」修正案5/1前拚三讀

2019-04-15 23:22

獨老應常運動 踩飛輪可防肌少症

2019-04-15 20:11

影／勇者創「汽水象棋」超夯玩法 網笑：吃掉5顆就撐死

2019-04-15 20:00

比日本貴1倍！ 網友怨台灣商場「假outlet真百貨」

2019-04-15 18:12

酷航「飛常酷促銷」開跑 超值機票最低六折起

2019-04-15 17:51

台灣照顧咖啡館 亞洲唯一獲國際大獎

2019-04-15 17:20

瘦子怎麼吃都不胖 為什麼我連喝水都胖3公斤？

2019-04-15 17:18

手繪報兩岸聯賽 5月25日邀好手參賽拿獎金

2019-04-15 17:13

孫翠鳳出院 明華園團長陳勝福道出換角無奈

2019-04-15 17:12

跑馬拉松危及心臟？ 看基因遺傳

2019-04-15 16:39

你對幾題？機車危險感知平台上線 9月測完才能考駕照

2019-04-15 16:39

雙胞胎早產卻只有一重症保溫箱 麥當勞叔叔慨捐

2019-04-15 16:10

Try to do your best！華裔太空人焦立中博士為夢想啟航

2019-04-15 16:01

台灣人帶路好親切 馬國華僑來台佯裝迷路百次

2019-04-15 15:43

南向前進馬國 長庚捐贈15台洗腎機與六百萬人工電子眼

2019-04-15 15:41

長庚支援馬國人工電子眼 醫師：因為好想贏韓國

2019-04-15 15:41

匿名愛滋快篩20分鐘可知結果 提供服務院所名單看這裡

2019-04-15 15:33

這些禁忌千萬別觸犯！命理專家公開不可思議的人鬼冥婚

2019-04-15 15:05

你繳車輛燃料費了嗎？ 提前繳可以參加抽獎

2019-04-15 14:20

紅斑性狼瘡消極治療 害她險洗腎

2019-04-15 14:19

肺癌被判活不過1年 他控制追蹤逾10年

2019-04-15 14:18

女兒得乳癌 直到媽媽中風翻開上衣讓她也崩潰

2019-04-15 14:12

我辦桌我驕傲 內門第三代總舖師創意無限

2019-04-15 14:02

浪漫夜色賞螢光 歡迎光臨那瑪夏賞螢季

2019-04-15 13:59

工作壓力大 30多歲上班族卵巢機能多老十歲

2019-04-15 13:25

更年期婦女念佛經 可能有助自律神經平衡

2019-04-15 12:57

影／機場條例修法 噪音補償費不再以60分貝為限

2019-04-15 12:44

你家也有一條「失速藥膏」嗎？ 網友泣訴：蓋子一開就狂噴

2019-04-15 12:00

怕不孕而不治療紅斑性狼瘡 醫籲：消極治療恐洗腎 

2019-04-15 11:55
看更多

熱門文章

最多省4.5萬…買電動機車這城市補助最多 海放天龍國

2019-04-15 09:00

女兒得乳癌 直到媽媽中風翻開上衣讓她也崩潰

2019-04-15 14:12

比日本貴1倍！ 網友怨台灣商場「假outlet真百貨」

2019-04-15 18:12

鋒面華南雲雨接力 降雨持續到週休假日

2019-04-15 19:44

孫翠鳳出院 明華園團長陳勝福道出換角無奈

2019-04-15 17:12

寶格麗成本屆香港金像獎紅毯大贏家 包下影后、最佳女配角行頭

2019-04-15 12:05

出差14天癢到「酒後亂性」 妻：我會讓他淨身出戶

2019-04-15 14:55

女主人倒車險輾愛犬 絕命瞬間狗友神救援

2019-04-15 17:12

「兩爸一媽」共築巢！ 禿鷹「3貼」奇觀超罕見

2019-04-15 13:52

花蓮深夜再傳地震最大震度5級 台中南投也有4級

2019-04-15 23:45

看「我們與惡的距離」 精神科醫師劃重點

2019-04-15 11:31

女友「有了」 無精男上門求醫再驗更失落

2019-04-16 07:58

每日星座運勢／金牛財運旺輕鬆得財 戀情急速加溫

2019-04-16 00:00

台灣人帶路好親切 馬國華僑來台佯裝迷路百次

2019-04-15 15:43

螺旋刀放療加標靶藥 宣告餘命1年癌末男存活逾10年

2019-04-15 11:41

瘦子怎麼吃都不胖 為什麼我連喝水都胖3公斤？

2019-04-15 17:18

台鐵局要更認真賣便當 附業營運中心今掛牌

2019-04-15 10:17

酷航「飛常酷促銷」開跑 超值機票最低六折起

2019-04-15 17:51

跑馬拉松危及心臟？ 看基因遺傳

2019-04-15 16:39

鋒面過今顯著降雨 彭啟明：明雨暫歇、周四起又不穩定

2019-04-16 07:25

你對幾題？機車危險感知平台上線 9月測完才能考駕照

2019-04-15 16:39

蔡依林、林志玲搶著穿 這種高跟涼鞋簡直女神定番款

2019-04-15 15:02

勞動節大禮 「勞退條例」修正案5/1前拚三讀

2019-04-15 23:22

熊不是在跳舞 別說可愛！呂秋遠提可為黑熊做的十件事

2019-04-15 10:52

因工作而燃燒殆盡了？這七個方法能幫助重拾及點燃熱情

2019-04-16 00:11

更年期婦女念佛經 可能有助自律神經平衡

2019-04-15 12:57

美國「功夫茶」將抵台 與頂呱呱聯手推「炸雞配珍奶」

2019-04-15 17:52

早餐怎麼挑？ 吃對食物才能活力滿點

2019-04-16 07:21

「幸福肥」是真的！研究證實：情侶感情穩定 會胖近6公斤

2019-04-15 23:52

你繳車輛燃料費了嗎？ 提前繳可以參加抽獎

2019-04-15 14:20

達文西手術浮報案 檢調查多家醫院

2019-04-16 00:01

沒賺錢沒差 福容飯店2折回饋台灣人

2019-04-15 13:47

長庚支援馬國人工電子眼 醫師：因為好想贏韓國

2019-04-15 15:41

責任制再添一例 住院醫師8月適用

2019-04-15 23:22

NARA Thai進駐統一時代百貨 這三道菜只有這間吃的到

2019-04-15 22:02

肺癌被判活不過1年 他控制追蹤逾10年

2019-04-15 14:18

住院醫師擬納勞基法責任制 工會：仍應有延長工時上限

2019-04-15 18:38

南向前進馬國 長庚捐贈15台洗腎機與六百萬人工電子眼

2019-04-15 15:41

自由之丘巧克力蛋糕來了！麗晶引進12國人氣甜點

2019-04-15 15:38

台灣照顧咖啡館 亞洲唯一獲國際大獎

2019-04-15 17:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top