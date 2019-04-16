女友「有了」 無精男上門求醫再驗更失落

2019-04-16 07:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



40歲男子10年前就被診斷為無精症，無法生育，當時老婆因此掛冠求去；最近他回到泌尿科診間，希望醫師再為他詳盡檢查，一問之下，竟是「女友有了！」懷疑當年誤診，醫師應其要求二度驗精，一周後結果出爐，仍與上次一樣，男子感嘆「差點就替別人養孩子」。

收治該名病患的泌尿科開業醫師張美玉表示，這位患者因婚後一直沒生小孩，10年前就在太太陪同下來做精液檢查，其身材瘦高，觸診發現陰毛稀疏、雙側睪丸偏小，懷疑有染色體異常疾病，再為他加驗染色體，果然發現不但精液中沒有精蟲，染色體也多了一個X，會導致不孕。

張美玉說，患者自述，離婚後轉往大陸工作，認識其他女性並進一步穩定交往，同居多年；日前女友與他因故爭吵離家，3個月後回來要求復合，並喜孜孜告知「懷孕了」，患者一聽傻眼，「是醫師當年弄錯？還是孩子與他無關？」，滿腹疑問下立即搭機返台，一下機直奔診間想尋求解答。

張美玉應患者要求，再度檢查一次精液，一周後答案揭曉，仍與上次一樣「精蟲沒半隻」，患者確定「孩子不是自己的」，無奈下要她寫了診斷書，還要註明「在自然狀況下無法自然受孕」。