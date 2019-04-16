鋒面過今顯著降雨 彭啟明：明雨暫歇、周四起又不穩定

2019-04-16 07:25 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今天凌晨開始鋒面雲系通過台灣，中部以北從彰化南投以北都有顯著降雨，天氣風險管理公司總經理彭啟明說，今天全台都有降雨機會，也可能有局部較大雨勢，提醒外出要攜帶雨具，預計今晚降雨會趨緩，周三會有一天的空檔，周四進入新一波的不穩定環境。

彭啟明在臉書表示，今天清晨雨勢較前幾天的降雨大很多，台灣海峽仍有對流發展，海峽南部也有閃電系統，顯示對流系統頗為旺盛，今天全台都陸陸續續有降雨機會。這波鋒面雲系，預計今天晚上就會通過，接下來周三可能有一天的降雨空檔。

他說，建議大家把握明天的降雨空檔，因為周四會進入一波新的不穩定環境，和這幾天東北風和鋒面系統很不同，由於西南風增強，轉為暖濕的偏南氣流。

彭啟明表示，這種較低層的暖濕水氣，容易誘發不穩定的大氣環境，降雨可能從周四到周末，甚至延續到下周，伴隨中國南方廣東福建這附近不穩定帶發展的雲系東移，很容易有陣雨或局部發展雨勢，每天都有下雨的機會。雖然溫度會回升，但又會下雨，會覺得潮濕。

中央氣象局說，今天受到鋒面在台灣附近生成並緩慢通過影響，凌晨開始西半部及東北部出現了明顯的雨勢，花東也有局部的降雨。預計今天白天各地持續有間歇性的陣雨，尤其西半部及東北部地區，甚至有雷雨發生的機率，局部地區也容易有較大雨勢出現。預計要到晚上之後，各地的降雨才會逐漸趨緩。