勞動節大禮 「勞退條例」修正案5/1前拚三讀

2019-04-15 23:22 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



立法院社會福利及衛生環境委員會今初審通過「勞退條例」修正案，若雇主積欠退休金、資遣費，可開罰30至150萬元；且違反「勞退條例」雇主，勞動部應公布事業單位、負責人名稱。立院預計趕在51勞動節前拚三讀。

本次「勞退條例」修正案，包括行政院版本，以及14個立委提案，修法範圍鎖定2005年上路的勞退新制，並在「適用對象」、「勞退請領人權益」方面等，有多項利於勞工作法。

「適用對象」方面，初審通過外籍人士若取得永久居留許可，可納入勞退新制適用對象，估計有1萬5千多人受惠；且修正案也鼓勵自營作業者、實際從事勞動之雇主、受委任工作者等每月自提6％退休金，可比照勞工，不計入所得稅課稅。

勞動部福祉司長孫碧霞表示，所謂自營作業者大多是個體戶，例如計程車司機、攤販，或是SOHO族（在家工作），像是開個人工作室的設計施、網紅等。

「勞退請領人權益」方面，初審通過，勞工過世後，遺屬及法定請領人的勞退帳戶請求權，由5年延長為10年。孫碧霞表示，按往例，勞動部在勞工過世後，會給予家屬勞保死亡給付，且主動提醒可請求退休金；但截至去年底，全台仍有2萬2千多人、共計4億800多萬退休金，因5年請求權屆滿而充公，盼修法能改善情況。

近年來，國內也有多起積欠退休金、資遣費重大勞資爭議，例如全國關廠工人案、華隆自救會抗爭事件等，纏訟多年、嚴重損害勞工退休生活。勞動部表示，為收警惕之效，勞退條例修正案也祭出作法、加重罰則。

修正案初審通過，雇主若積欠退休金、資遣費，從現行處以25萬元以下罰鍰，改為比照「勞基法」規定，提高至30至150萬元。且違反「勞退條例」的雇主，經處以罰鍰或加徵滯納金者，勞動部將公布事業單位、負責人名稱。立院預計趕在51勞動節前拚三讀。