獨老應常運動 踩飛輪可防肌少症

2019-04-15 20:11 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



華山基金會信義站15日與社區服務站合作，為獨居長輩舉辦健康講座及義剪活動。（photo by施養正/台灣醒報） 分享 facebook 「70歲的大腿肌力衰退比40歲快兩倍。」台北醫學大學醫師劉士豪15日表示，獨居長者應保持運動習慣，飲食保持營養均衡，出外走走，避免肌少症來襲。華山基金會信義站代表張力文說，炎夏將至，除了運動外，為讓長者保持美好形象，基金會也將定期舉辦義剪活動及健康講座，目前已服務近1千位長輩。

獨居長輩力防肌少症

劉士豪說，獨居長者常因缺乏運動、營養不良及生理老化而罹患肌少症，進而引發代謝問題及心血管疾病，呼籲長輩不要怕天氣太熱或寒冷就窩在家，且行走時要注意不要跌倒，因為長者普遍下肢肌力不足，一個不慎可能導致骨折，更降低出門運動的意願。

他建議，獨居長輩可以在家自行從事伸展運動，訓練臀部肌群加強增加下肢肌力，也可以到健身房踩飛輪，飛輪不同於腳踏車，阻力較小且不容易傷膝蓋。劉士豪也提醒，長輩在飲食方面須多攝取蛋白質，也可定期到附近醫院透過X光機集體脂機檢測自己的肌肉含量。

義剪活動常保年輕

「感覺真的變年輕了！」一位參加活動的奶奶說，現場義工除了教授簡單的體操外，也幫爺爺奶奶們進行義剪，儘管長輩們頭髮普遍不長，但難得能享受被人服務的感覺，即使因為怕被頭髮扎到所以眼睛都閉著，但從微微上揚的嘴角，可以看出他們相當滿足。

張力文說，許多獨居長輩因為經濟問題，有些甚至家裡沒冷氣，天熱流汗不僅形象不佳，也間接造成生活困擾，故在華山信義站年屆13周年之際，與石頭湯社區服務站辦理義剪活動，同時也藉機向長輩們宣導醫療保健觀念，讓他們能學習自主管理，保養健康的身心靈。

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