親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
手術虛報A健保
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

孫翠鳳出院 明華園團長陳勝福道出換角無奈

近年醫界引進「經動脈內取栓術」 中風患者多一項選擇

2019-04-15 17:58聯合報 記者王昭月╱即時報導

近年中風患者愈來愈年輕化，嚴重者會致命，輕者可能造成殘疾失能，耗費很高社會成本。醫界目前除施打靜脈血栓溶解劑進行治療，近年也引進「經動脈內取栓術」，利用導管將支架或抽吸管打入血管阻塞處取出血栓，打通率達7成以上，讓中風病患多一項拚搏的選擇。

義大醫院影像醫學部神經影像專科主任歐長憲說，現代人飲食西化，「三高」疾病好發，有些人若血管硬化或狹窄，更易導致阻塞型中風。一旦中風，不只自己倒了，後續照護還可能拖垮全家，不過若能及時打通血管，讓病人能維持獨力生活，就能減輕家庭及社會的負擔。

過去臨床處理阻塞性中風，須在4.5小時內打靜脈血栓溶解劑搶救，但歐長憲表示，靜脈血栓溶解劑打通小血管還可以，碰到大血管阻塞，恐就無效。為此包括中國醫藥學院、高雄長庚、高榮、高醫等院近年引進新式的「經動脈內取栓術」，其中義大醫院已有4名醫師取得技術認證，且計畫未來成立「神經血管介入治療中心」。

歐長憲說，經動脈內取栓術早期需自費10多萬，現在健保已有給付，治療的方式一種是在血管攝影透視下把導管打入血管，置入支架破碎血塊再帶出，另種是置入抽吸導管吸出血塊，唯一擔憂的併發症是在拉出血栓時會傷及血管，但機率不高。

他表示，中風發生時，腦組織會開始壞死，若能儘早打通血管，搶救腦組織周圍的「半敏區」，即可以讓中風的區域縮到最小，預後更好，對中風病患來說，有一搏的生機。目前國內一年約有1千人接受取栓，但中風指數太高或太低者並不適用。

根據統計，台灣每年大血管阻塞中風人數，高達1萬多人。記者王昭月／攝影
根據統計，台灣每年大血管阻塞中風人數，高達1萬多人。記者王昭月／攝影
分享
義大醫院歐長憲主任表示，目前「經動脈內取栓術」已納入健保，血管打通率可達7成。記...
義大醫院歐長憲主任表示，目前「經動脈內取栓術」已納入健保，血管打通率可達7成。記者王昭月／攝影
分享
義大醫院歐長憲主任表示，目前「經動脈內取栓術」，血管打通率可達7成，唯一擔憂的併...
義大醫院歐長憲主任表示，目前「經動脈內取栓術」，血管打通率可達7成，唯一擔憂的併發症是取栓時會傷及血管，但機率並不高。記者王昭月／攝影
分享

中風義大吸管
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

孫翠鳳出院 明華園團長陳勝福道出換角無奈

2019-04-15 17:12

你對幾題？機車危險感知平台上線 9月測完才能考駕照

2019-04-15 16:39

台灣人帶路好親切 馬國華僑來台佯裝迷路百次

2019-04-15 15:43

女兒得乳癌 直到媽媽中風翻開上衣讓她也崩潰

2019-04-15 14:12

比日本貴1倍！ 網友怨台灣商場「假outlet真百貨」

2019-04-15 18:12

酷航「飛常酷促銷」開跑 超值機票最低六折起

2019-04-15 17:51

手繪報兩岸聯賽 5月25日邀好手參賽拿獎金

2019-04-15 17:13

跑馬拉松危及心臟？ 看基因遺傳

2019-04-15 16:39

雙胞胎早產卻只有一重症保溫箱 麥當勞叔叔慨捐

2019-04-15 16:10

Try to do your best！華裔太空人焦立中博士為夢想啟航

2019-04-15 16:01

南向前進馬國 長庚捐贈15台洗腎機與六百萬人工電子眼

2019-04-15 15:41

長庚支援馬國人工電子眼 醫師：因為好想贏韓國

2019-04-15 15:41

匿名愛滋快篩20分鐘可知結果 提供服務院所名單看這裡

2019-04-15 15:33

這些禁忌千萬別觸犯！命理專家公開不可思議的人鬼冥婚

2019-04-15 15:05

你繳車輛燃料費了嗎？ 提前繳可以參加抽獎

2019-04-15 14:20

紅斑性狼瘡消極治療 害她險洗腎

2019-04-15 14:19

肺癌被判活不過1年 他控制追蹤逾10年

2019-04-15 14:18

我辦桌我驕傲 內門第三代總舖師創意無限

2019-04-15 14:02

浪漫夜色賞螢光 歡迎光臨那瑪夏賞螢季

2019-04-15 13:59

工作壓力大 30多歲上班族卵巢機能多老十歲

2019-04-15 13:25

更年期婦女念佛經 可能有助自律神經平衡

2019-04-15 12:57

影／機場條例修法 噪音補償費不再以60分貝為限

2019-04-15 12:44

你家也有一條「失速藥膏」嗎？ 網友泣訴：蓋子一開就狂噴

2019-04-15 12:00

怕不孕而不治療紅斑性狼瘡 醫籲：消極治療恐洗腎 

2019-04-15 11:55

螺旋刀放療加標靶藥 宣告餘命1年癌末男存活逾10年

2019-04-15 11:41

看「我們與惡的距離」 精神科醫師劃重點

2019-04-15 11:31

台鐵局要更認真賣便當 附業營運中心今掛牌

2019-04-15 10:17

最多省4.5萬…買電動機車這城市補助最多 海放天龍國

2019-04-15 09:00

春天睡不好 中醫師推薦此茶必喝

2019-04-15 08:04

鄭明典：大又完整的低壓雲系後有北風 台灣今涼快一下

2019-04-15 07:29

彭啟明：今轉晴緩和但空氣髒 周二全台有較大雨勢

2019-04-15 07:21

健康名人堂／老來「停聽看」 延緩失智

2019-04-15 00:53

減重瘋跳床 50歲男疑跳到中風

2019-04-15 00:53

優人物／走向山岳的社會觀察家 詹偉雄與山對話的退休生活

2019-04-15 00:46

生活美學／文心藝所 商辦叢林間的文化綠洲

2019-04-15 00:26

健康你我他 ／罹患牙周病 才知道保健

2019-04-15 00:26

長庚南進 大馬醫期盼協助換肝

2019-04-15 00:23

失眠 可能體質變了 中醫教你調理

2019-04-15 00:21

Uber條款倒數 專家：應先鬆綁計程車費率

2019-04-15 00:12
看更多

熱門文章

最多省4.5萬…買電動機車這城市補助最多 海放天龍國

2019-04-15 09:00

唐綺陽星座運勢週報：天秤遇到傑出對象 獅子花錢要節制

2019-04-15 07:30

春天睡不好 中醫師推薦此茶必喝

2019-04-15 08:04

Uber條款爭議怎解？交部：租賃車轉計程車 Uber派遣

2019-04-15 00:09

女兒得乳癌 直到媽媽中風翻開上衣讓她也崩潰

2019-04-15 14:12

鄭明典：大又完整的低壓雲系後有北風 台灣今涼快一下

2019-04-15 07:29

彭啟明：今轉晴緩和但空氣髒 周二全台有較大雨勢

2019-04-15 07:21

出差14天癢到「酒後亂性」 妻：我會讓他淨身出戶

2019-04-15 14:55

每日星座運勢／射手財運旺盛桃花日 適合投資理財

2019-04-15 00:00

孫翠鳳出院 明華園團長陳勝福道出換角無奈

2019-04-15 17:12

「兩爸一媽」共築巢！ 禿鷹「3貼」奇觀超罕見

2019-04-15 13:52

提解方…達文西高門檻 醫界喊鬆綁

2019-04-15 00:12

Uber條款倒數 專家：應先鬆綁計程車費率

2019-04-15 00:12

看「我們與惡的距離」 精神科醫師劃重點

2019-04-15 11:31

健保署：四年前發文 完全沒模糊地帶

2019-04-15 00:21

台灣人帶路好親切 馬國華僑來台佯裝迷路百次

2019-04-15 15:43

失眠 可能體質變了 中醫教你調理

2019-04-15 00:21

【為父筆記】潘洛克／纖細心思的豆豆

2019-04-15 06:00

【我見我思】思微兒／被人贊助，也贊助人

2019-04-15 06:00

健保署：坦白從寬 涉虛報健保醫院自清

2019-04-14 23:59

台鐵局要更認真賣便當 附業營運中心今掛牌

2019-04-15 10:17

寶格麗成本屆香港金像獎紅毯大贏家 包下影后、最佳女配角行頭

2019-04-15 12:05

減重瘋跳床 50歲男疑跳到中風

2019-04-15 00:53

螺旋刀放療加標靶藥 宣告餘命1年癌末男存活逾10年

2019-04-15 11:41

女主人倒車險輾愛犬 絕命瞬間狗友神救援

2019-04-15 17:12

【生活的風景】丹青／穿制服的稻草人

2019-04-15 06:00

比日本貴1倍！ 網友怨台灣商場「假outlet真百貨」

2019-04-15 18:12

行政疏失？ 病患權益誰埋單

2019-04-15 00:04

你繳車輛燃料費了嗎？ 提前繳可以參加抽獎

2019-04-15 14:20

萬芳醫師涉詐欺 承業醫：員工證人配合調查

2019-04-14 22:19

你對幾題？機車危險感知平台上線 9月測完才能考駕照

2019-04-15 16:39

更年期婦女念佛經 可能有助自律神經平衡

2019-04-15 12:57

蔡依林、林志玲搶著穿 這種高跟涼鞋簡直女神定番款

2019-04-15 15:02

健康名人堂／老來「停聽看」 延緩失智

2019-04-15 00:53

優人物／走向山岳的社會觀察家 詹偉雄與山對話的退休生活

2019-04-15 00:46

熊不是在跳舞 別說可愛！呂秋遠提可為黑熊做的十件事

2019-04-15 10:52

瘦子怎麼吃都不胖 為什麼我連喝水都胖3公斤？

2019-04-15 17:18

保育海豚「微笑天使」 馬祖今年已見8死

2019-04-15 00:06

雙胞胎早產卻只有一重症保溫箱 麥當勞叔叔慨捐

2019-04-15 16:10

沒賺錢沒差 福容飯店2折回饋台灣人

2019-04-15 13:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top