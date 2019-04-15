近年醫界引進「經動脈內取栓術」 中風患者多一項選擇

2019-04-15 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



近年中風患者愈來愈年輕化，嚴重者會致命，輕者可能造成殘疾失能，耗費很高社會成本。醫界目前除施打靜脈血栓溶解劑進行治療，近年也引進「經動脈內取栓術」，利用導管將支架或抽吸管打入血管阻塞處取出血栓，打通率達7成以上，讓中風病患多一項拚搏的選擇。

義大醫院影像醫學部神經影像專科主任歐長憲說，現代人飲食西化，「三高」疾病好發，有些人若血管硬化或狹窄，更易導致阻塞型中風。一旦中風，不只自己倒了，後續照護還可能拖垮全家，不過若能及時打通血管，讓病人能維持獨力生活，就能減輕家庭及社會的負擔。

過去臨床處理阻塞性中風，須在4.5小時內打靜脈血栓溶解劑搶救，但歐長憲表示，靜脈血栓溶解劑打通小血管還可以，碰到大血管阻塞，恐就無效。為此包括中國醫藥學院、高雄長庚、高榮、高醫等院近年引進新式的「經動脈內取栓術」，其中義大醫院已有4名醫師取得技術認證，且計畫未來成立「神經血管介入治療中心」。

歐長憲說，經動脈內取栓術早期需自費10多萬，現在健保已有給付，治療的方式一種是在血管攝影透視下把導管打入血管，置入支架破碎血塊再帶出，另種是置入抽吸導管吸出血塊，唯一擔憂的併發症是在拉出血栓時會傷及血管，但機率不高。