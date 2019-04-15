失足摔成顏面骨折 男業務手術復位重拾俊俏臉

2019-04-15 17:36 中央社 苗栗縣15日電



苗栗一名男子跌倒造成右側顏面骨折且傷及神經，擔心原本業務工作受影響，求診大千醫院整形外科，經手術重建復位，臉部已無明顯凹陷，麻木區域漸恢復知覺，重拾「真面目」。

苗栗大千綜合醫院今天發表醫療個案指出，從事業務工作的30歲陳姓男子為了趕時間與客戶見面，走樓梯時不慎踩空摔倒，造成右側顴骨、上顎骨骨折，且顴骨眼眶下緣骨折處壓迫到眶下神經，導致右眼下區域、右側鼻翼及右側上唇皮膚麻木、感覺喪失。

經醫師施行骨折復位及骨折處固定手術，以顏面骨專用的骨釘、骨板固定復位，並於手術中解除受壓迫的右側眶下神經，術後恢復良好，右側中上臉部外觀已無明顯凹陷，麻木區域也漸漸恢復知覺，讓原本長相斯文俊俏的陳男找回「真面目」。

大千醫院整形外科醫師邱智弘表示，顏面骨折是因外力撞擊而導致，常見症狀包含疼痛、腫脹、瘀血、咬合不正常、張嘴困難、骨折處臉部凹陷、複視、骨折側眼眶下麻木等，直接影響個人容貌外觀。

邱智弘說，由於臉部肌肉、神經與血管構造相當複雜，手術時的重建復位工作必須非常精確，否則容易出現許多後遺症，像是咬合不正常、臉部麻木或不對稱、複視、關節僵直等問題，提醒病患在術前務必與醫師充分討論，並由醫師審慎評估，術後注意傷口照護，避免感染，才能順利讓受傷的臉「還原」。