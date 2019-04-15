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瘦子怎麼吃都不胖 為什麼我連喝水都胖3公斤？

2019-04-15 17:18聯合報 記者劉小川╱即時報導

身體的新陳代謝也會影響到體重喔！圖／摘自 pexels
身體的新陳代謝也會影響到體重喔！圖／摘自 pexels
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水沒有錯，胖卻是罪過？妳真的了解自己喝水都會胖的原因嗎？為什麼一些女明星常常自曝暴飲暴食還是很瘦，甚至長年研究了增肥的方式。

而妳卻認為，自己喝水就會變胖，別人吃進的食物，不是負責長肉，而妳喝下去的水，卻讓體重增加了3公斤究竟問題出在哪裏？

是什麼讓妳喝水就變胖？

代謝太慢：基本上有可能是身體基因造成的，身體的代謝速率慢，身體的水相對的代謝也會跟著變慢。

曾經的過度節食：很多代謝較差的人，都有一個共通性「節食減肥」。不管瘦了沒、有沒有赴胖，最後妳都會把自己活活的餓成「易胖體質」。

激素水平變化：經期前和經期的激素水平變化，導致雌性激素突然上升，更容易儲存水分。

夜食習慣：越夜越餓，早上起床的時候，全身都有水腫的現象。

坐太久或站太久：長時間的坐著或站著，容易導致末梢神經循環變差。重力作用，血液不易回到心臟，導致靜脈壓力增高，身體組織裡的水就曾多了。

重口味：攝入過多的鈉含量較高食物，會引起水分在體內滯留更多的時間。

缺少運動：想解決喝水就會變胖的問題，只有運動可以幫忙了。最好的飲水，運動前、中、後，建議少量多次的飲水，有利於水可以較快的排出體外。

喝水會變胖？其實是水腫

喝水其實並不會讓人變胖，或許只是一種浮誇的調侃方式。如果妳是喝水都會變胖的人，增加的體重很有可能是水腫造成的。

水腫：組織間隙和體腔內過量的體液滯留，沒有得到及時的排出，看起來就像變胖一樣，通常這種情況會出現在早晨最明顯。

不少人對於自己身體的水腫現象並非真的了解，比如很多女生，常常會將水腫當成是發胖的現象，然後就不停的節食、減肥。有些女生，傍晚的時候，雙腳的腫脹其實也被視為正常現象，卻沒有想過這可能是「循環」給妳的危險警告。

瘦子不是吃不胖，只是吃不下

所以怎麼吃都不胖其實是個假象，在吃到一個程度的情況下，這些瘦子們的胃，開始自然的分泌激素，導致身體機能阻止食物進食，有嘔心、嘔吐的現象，這樣的人只要吃飽了，所有美味的佳餚對於瘦子來說，完全沒有吸引力，而妳呢？

飲食習慣其實早在幼年時期，就已經確立了！如果小時候的妳，習慣吃飽後再吃零食，那麼看看現在的自己腰內肉，已經跑了幾圈。

擺脫喝水都胖，窘境就是現在了！

簡單來說，要正確的飲食加上運動、少量多餐，一天最多可以吃4~5餐，然而每餐都只吃到八分飽即可。

正確的調節飲食的習慣：食物的種類非常多，以奶、蛋、豆、魚、肉類為主，簡單的說，就是要飲食均衡，少油少鹽多喝水。

增加肌肉量：做些高強度的間歇訓練，穿插一些低強度的運動當作歇息，甚至不需要借助任何的運動器材，就能快速的燃燒熱量。

告別易胖體質的方法有許多，運動也是重要的一環。圖／摘自 pexels
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瘦子不是吃不胖，吃飽了！再多的美食在眼裡根本也入不了眼。圖／摘自 pexels
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喝水要喝對時機，對於體重來說，也是件重要的事情。圖／摘自 pexels
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水腫
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