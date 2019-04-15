手繪報兩岸聯賽 5月25日邀好手參賽拿獎金

2019-04-15 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 郭錦萍 ╱即時報導



為提升青少年閱讀理解、分析判斷、關注社會等能力，聯合報好讀周報與廣東羊城晚報合作，舉辦2019百旺盃華語手抄報暨第一屆好讀周報手繪報兩岸聯賽。比賽將於5月25日下午13:00在新北市私立中華高中舉行，參賽者有三小時製作時間，當天就會選出優勝者並頒獎。

主辦單位表示，這次比賽題目是「我為城市代言」，參賽者可以先想好內容及版面的設計，作品可自擬標題，但必須是原創。比賽當天可以全手寫、手繪、零剪貼的方式製作一份專題式報紙，內容及版面設計需包含3-5篇文章與3-5幅插畫。賽事組別分為國小組（四、五、六年級）、國中組與高中職組，一組兩人。報名組數最多125組，額滿即截止報名。

這項活動也是與羊城晚報報業集團在廣州的比賽同步舉行，台灣的得獎者不只可獲得獎品、獎金與獎狀，暑假還有機會到廣州和當地學生交流。

活動即日起接受報名至 5 月 3 日，報名網址：https://reurl.cc/80L4y。如有多組報名，歡迎直接下載團報表：https://reurl.cc/O597D。洽詢電話02-8692-5588轉5745或5073。

如果想先試試身手，可以參加「線上下標題」的個人暖身賽(國小三年級以上即可參加) 詳情可至活動頁面：https://www.facebook.com/events/683537462077173/。

2019百旺盃華語手抄報暨第一屆好讀周報手繪報兩岸聯賽，是由聯合報系、聯合報教育事業部、好讀周報、廣東羊城晚報主辦、新北市私立中華高中協辦、亞太森博（廣東）紙業有限公司戰略合作、PaperOne 百旺複印紙冠名支持。