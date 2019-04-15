慈濟五專護理科首招新住民公費生 每月最少可拿3千元

2019-04-15 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



新住民子女福音！慈濟科技大學五專部護理科除續招100位原住民學生，今年起更首招30位新住民子女公費生，福利完全比照原住民學生，未來五年求學，不用負擔住宿、伙食、書籍等費用，每月還能領3000至5000元零用金，畢業後即可進入慈濟醫療體系就業。108學年度原住民、新住民專班招生考試，其中85名新住民考生爭取30個名額，錄取率近三成。

慈濟科技大學表示，新住民專班的考生背景，分別有越南、大陸、印尼、柬埔寨、泰國、美國、菲律賓等。其中，越南籍新住民子女多達36人。

考生林依婷是越南籍新住民子女，她說為減輕家裡經濟負擔，自己和哥哥姊姊都得兼職打工、貼補家用，希望能不花半毛錢地安心求學5年；務農的爸爸林義芳表示，既然女兒有心想讀護理，當然支持到底。

考生美國籍新住民子女楊平靖的媽媽是花蓮衛生所護理人員，直說慈濟科技大學的讀書風氣好，家人也非常認同，希望能金榜題名。

除了各國籍的新住民子女，還有澎湖考生專程搭機來台應考。澎湖考生、太魯閣族原住民張卉說，一想到要和這麼多原住民學生競爭，從三月份開始，就留校補習；張卉媽媽也非常鼓勵女兒報考慈濟。

慈濟科技大學五專部護理科原住民、新住民專班考試，採獨立招生，凡具有原住民、新住民身分的國中畢業生均可應考，考試科目為國文、英語及數學，成績單將於4月23日寄發，若考試成績達最低登記標準，可於5月11日辦理報到登記。