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你對幾題？機車危險感知平台上線 9月測完才能考駕照

2019-04-15 16:39聯合報 記者侯俐安╱即時報導

公路總局建置「機車危險感知教育平台」，今天正式上線。記者侯俐安／攝影
公路總局建置「機車危險感知教育平台」，今天正式上線。記者侯俐安／攝影
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為提升機車騎士行車安全，公路總局建置「機車危險感知教育平台」，今天正式上線。透過實境影片測驗，加強機車騎士危險感知、防禦駕駛觀念，以及實際上路遭遇狀況時如何及時反應。公路總局預計9月開始，民眾申請機車考照，必須先在平台完成測驗，才能預約考照；但測驗結果暫不列入考照成績。

「機、老、酒」（機車、老人、酒駕）是國內三大交通事故危險群，國內一年機車死傷事故高達30萬人，許多機車騎士「有技術，彈防禦能力不佳」，公路總局為此推出「危險感知測驗」，以機車騎士為第一視角，透過實況影片融入真實情境，訓練騎士危險感知。目前已有20支影片、每支影片30秒，在影片中遇上危險情境時，騎士就必須點擊按鈕，減速、煞車或行車閃避。

近來常有機車遭轉彎大車輾斃，常是因為大車「內輪差」有視野死角，其中一支影片可見，前方公車未打方向燈，卻減速並偏向右側，疑似要右轉。此時，後方機車就應趕緊減速、保持安全距離，測試者必須在適當的時間按下減速紐，才算過關。

另一則影片可見，機車騎士在雨天騎在山路上，在彎道處可見前方出現施工鋪設鐵板，騎士要了解輪胎與特殊撲面摩擦力不同，應提前減速、小心通過，因此看見前方交通錐時，就應減速。

公路總局監理組副組長魏武盛表示，危險感知影片共分為四大類型，分別是近年機車肇事主因、防禦駕駛、近期重點宣導政策、機車特性，並再細分為11種危險感知型態，包括未依規定讓車、轉彎不當、未保持安全距離與間隔、違反號誌與標誌管制、注意車前狀況、行駛中注意其他車安全、視野死角、彎道、道路施工或縮減、注意內輪差與施工鐵板等。

魏武盛表示，平台上線後將持續蒐集意見、精進功能，5月將再增加十支影片，並預計自9月開始，納入機車駕照前講習課程，申請機車駕照考驗前須先於平台完成測驗才能預約考驗；不過，測驗結果暫不列入考照成績。

公路總局呼籲機車騎士自我測試行車危險感知，透過不同主題情境練習，讓機車騎士提升事先察覺潛在風險的感知，真實行駛道路時，遇到類似狀況時就能儘早採取注意與行動，避免發生危險、降低事故機率。

機車危險感知教育平台：https://hpt.thb.gov.tw/

「機車危險感知教育平台」一支影片，可見前方公車未打方向燈，卻減速並偏向右側，疑似...
「機車危險感知教育平台」一支影片，可見前方公車未打方向燈，卻減速並偏向右側，疑似要右轉，此時應在適當時機，點擊「點擊區域」代表減速，才算過關。圖／取自「機車危險感知教育平台」
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機車騎士駕照公車
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