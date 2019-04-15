跑馬拉松危及心臟？ 看基因遺傳

2019-04-15 16:39 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



東京馬拉松。 路透 分享 facebook 勤於鍛鍊身體的人並不代表心臟比他人還強悍！過去醫學界對於跑馬拉松與心臟病的產生關係，進行過多次研究與爭辯。波士頓馬拉松賽事主管麥克吉維利指出，鍛鍊程度與心臟強悍程度並無絕對關係，部分人是因遺傳，導致心臟有斑塊，一從事超負荷的運動恐增加斑塊破裂風險，造成急性心肌梗塞，他推薦：「跑馬拉松前還是先看醫生吧！」

馬拉松主管以己為例

根據《美國之音》報導，過往學界總在爭辯著「跑馬拉松會不會影響心臟病發生機率」，部分人認為，跑馬拉松屬於鍛鍊，只要平時有鍛鍊者必然能增強心肺功能，對減少心臟病機率有幫助；然而，日前波士頓馬拉松主管、本身也熱愛鍛鍊身體的麥克吉維利表示，鍛鍊程度高與心臟強度無關，規律鍛鍊者若首次接觸超負荷的馬拉松仍可能出現生命危險。

麥克吉維利解釋說，自己一直是業餘的跑步熱愛者，卻在半年前準備長程馬拉松時，患有胸痛與呼吸困難的症狀而動手術，隨後才知道其家族有著心臟疾病史，他以己為例說：「人可以透過鍛鍊、飲食及作息而受益，（但若有遺傳心臟疾病等）永遠躲不過家族基因遺傳的鐵律。」

得自知有無家族疾病

據《南華早報》報導，一月的《生理學評論》上有篇研究論文解釋原因，即便是固定運動的中老年馬拉松選手依然有動脈粥樣硬化的可能（如同平時久坐不運動者），這是人體不動鐵則，若剛好是因遺傳有心臟斑塊，在劇烈運動後更可能增加破裂風險，導致心肌梗塞。

麥克吉維利表示，正常來說，固定鍛鍊者會較為健康，但要是自己有家族遺傳疾病而在不知情下進行劇烈馬拉松，很可能導致反效果的生命危險。

學者哈里斯則說，通常跑馬拉松遇到心臟風險者都是超過40歲的中年人居多，雖然比賽場地旁都配有心臟電擊器以備不時之需，但最保險的作法仍得如麥克吉維利所說，先去找醫生確定自己有無類似的基因。

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