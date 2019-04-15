親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
手術虛報A健保
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

我們與惡的距離：孩子驟逝對家庭的衝擊

伍茲爬出人生沙坑奪15冠 曾雅妮聽到請回答

台灣人帶路好親切 馬國華僑來台佯裝迷路百次

2019-04-15 15:43聯合報 記者洪淑惠╱即時報導

馬來西亞華僑、明凱科技董事主席丘光憲事業有成，不僅是在桃園設廠，生產5G等無線通...
馬來西亞華僑、明凱科技董事主席丘光憲事業有成，不僅是在桃園設廠，生產5G等無線通訊零配件，在故鄉馬來西亞也是知名富商，並擁有「拿督斯里」榮銜。記者洪淑惠／攝影
分享
一位台北市金華街有房子的馬來西亞華僑富商為了享受「台灣最美的風景是人」，自承至少已有一百次在街頭佯裝迷路，就為了享受被台灣人親切帶路兼聊天的快樂。

馬來西亞華僑、明凱科技董事主席丘光憲事業有成，不僅是在桃園設廠，生產5G等無線通訊零配件，在故鄉馬來西亞也是知名富商，並擁有「拿督斯里」榮銜。也因熱心公益，曾獲桃園市政府頒贈榮譽市民。長庚醫療集團為推廣醫療南進馬來西亞，日前到檳城舉辦癌症新技術研討會，大力促成兩地醫療交流的丘光憲也到場參與醫師聯誼晚會。

跑遍全世界的台灣的丘光憲說，台灣有兩件事是他最欣賞的，一個是「台灣的醫療品質是全世界最好的」。他這兩年因為受傷嚴重骨折等後遺症，曾開刀八次，遍訪各國名醫。他說，美國醫療品質不錯，但醫師永遠在忙。英國和馬來西亞一樣，雖有公醫制，看病看似不貴，但所有關卡都要排隊。而他以國際醫療方式到長庚自費就醫，費用不多就能享受高品質醫療服務，而且看完病五分鐘就結完帳，超有效率。

另一件他欣賞且已發展成他個人特殊喜好的，就是在台北街頭跟陌生人問路。70歲丘光憲年輕時以僑生身分就讀台大電機系，林百里、李焜耀等科技企業家都是他的同學。數十年來他經常來往馬來西亞及台灣，在台北金華街甚至有住處，根本是個老台北。

但他說，台灣人真的很友善，他明明路熟得不得了，但他常在街頭佯裝迷路，跟路人隨機問路，並仗著年紀已大，堅稱聽不懂路人的指引。甚至被質疑「國語說得這麼好時」，也泰然自若堅稱自己是「老華僑」。他說，「百分之百，幾乎是百分之百」的成功率，被問路的陌生人最後都會親自帶著他走去目的地。

丘光憲說，他最常問路的地方是西門町和忠孝東路等地，「重施故技」的次數超過一百次。他還分享經驗說，最容易得到帶路回應的是在寺廟問路。可能是宗教使人的心更柔軟。

他透露，台灣人真的很友善溫暖，他很享受被帶路時與陌生人聊天的單純快樂，有時還會請帶路人一起去吃飯。果真印證了「台灣最美的風景是人」。

說著說著，丘光憲忍不住歎氣，在他這老華僑眼中，台灣的種種十分之九都是很美好的，唯一的十分之一不好就是「政治」。但因為政治，使得教育、經濟甚至醫療都被拖累了，實在很遺憾。

馬來西亞長庚醫師
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

你對幾題？機車危險感知平台上線 9月測完才能考駕照

2019-04-15 16:39

女兒得乳癌 直到媽媽中風翻開上衣讓她也崩潰

2019-04-15 14:12

這些禁忌千萬別觸犯！命理專家公開不可思議的人鬼冥婚

2019-04-15 15:05

Try to do your best！華裔太空人焦立中博士為夢想啟航

2019-04-15 16:01

我辦桌我驕傲 內門第三代總舖師創意無限

2019-04-15 14:02

手繪報兩岸聯賽 5/25邀好手參賽拿獎金

2019-04-15 17:13

孫翠鳳出院 陳勝福道出兩難

2019-04-15 17:12

慈濟五專護理科首招新住民公費生 每月最少可拿3千元

2019-04-15 17:11

跑馬拉松危及心臟？ 看基因遺傳

2019-04-15 16:39

雙胞胎早產卻只有一重症保溫箱 麥當勞叔叔慨捐

2019-04-15 16:10

南向前進馬國 長庚捐贈15台洗腎機與六百萬人工電子眼

2019-04-15 15:41

長庚支援馬國人工電子眼 醫師：因為好想贏韓國

2019-04-15 15:41

匿名愛滋快篩20分鐘可知結果 提供服務院所名單看這裡

2019-04-15 15:33

你繳車輛燃料費了嗎？ 提前繳可以參加抽獎

2019-04-15 14:20

紅斑性狼瘡消極治療 害她險洗腎

2019-04-15 14:19

肺癌被判活不過1年 他控制追蹤逾10年

2019-04-15 14:18

浪漫夜色賞螢光 歡迎光臨那瑪夏賞螢季

2019-04-15 13:59

工作壓力大 30多歲上班族卵巢機能多老十歲

2019-04-15 13:25

更年期婦女念佛經 可能有助自律神經平衡

2019-04-15 12:57

影／機場條例修法 噪音補償費不再以60分貝為限

2019-04-15 12:44

你家也有一條「失速藥膏」嗎？ 網友泣訴：蓋子一開就狂噴

2019-04-15 12:00

怕不孕而不治療紅斑性狼瘡 醫籲：消極治療恐洗腎 

2019-04-15 11:55

螺旋刀放療加標靶藥 宣告餘命1年癌末男存活逾10年

2019-04-15 11:41

看「我們與惡的距離」 精神科醫師劃重點

2019-04-15 11:31

台鐵局要更認真賣便當 附業營運中心今掛牌

2019-04-15 10:17

最多省4.5萬…買電動機車這城市補助最多 海放天龍國

2019-04-15 09:00

春天睡不好 中醫師推薦此茶必喝

2019-04-15 08:04

鄭明典：大又完整的低壓雲系後有北風 台灣今涼快一下

2019-04-15 07:29

彭啟明：今轉晴緩和但空氣髒 周二全台有較大雨勢

2019-04-15 07:21

健康名人堂／老來「停聽看」 延緩失智

2019-04-15 00:53

減重瘋跳床 50歲男疑跳到中風

2019-04-15 00:53

優人物／走向山岳的社會觀察家 詹偉雄與山對話的退休生活

2019-04-15 00:46

生活美學／文心藝所 商辦叢林間的文化綠洲

2019-04-15 00:26

健康你我他 ／罹患牙周病 才知道保健

2019-04-15 00:26

長庚南進 大馬醫期盼協助換肝

2019-04-15 00:23

失眠 可能體質變了 中醫教你調理

2019-04-15 00:21

Uber條款倒數 專家：應先鬆綁計程車費率

2019-04-15 00:12

Uber條款爭議怎解？交部：租賃車轉計程車 Uber派遣

2019-04-15 00:09

鼾聲如雷 小心睡眠呼吸中止症

2019-04-14 23:08
看更多

熱門文章

最多省4.5萬…買電動機車這城市補助最多 海放天龍國

2019-04-15 09:00

唐綺陽星座運勢週報：天秤遇到傑出對象 獅子花錢要節制

2019-04-15 07:30

春天睡不好 中醫師推薦此茶必喝

2019-04-15 08:04

Uber條款爭議怎解？交部：租賃車轉計程車 Uber派遣

2019-04-15 00:09

女兒得乳癌 直到媽媽中風翻開上衣讓她也崩潰

2019-04-15 14:12

鄭明典：大又完整的低壓雲系後有北風 台灣今涼快一下

2019-04-15 07:29

對流雲系移入 氣象局：新竹、苗栗及台中晚間注意大雨

2019-04-14 17:49

彭啟明：今轉晴緩和但空氣髒 周二全台有較大雨勢

2019-04-15 07:21

每日星座運勢／射手財運旺盛桃花日 適合投資理財

2019-04-15 00:00

出差14天癢到「酒後亂性」 妻：我會讓他淨身出戶

2019-04-15 14:55

「兩爸一媽」共築巢！ 禿鷹「3貼」奇觀超罕見

2019-04-15 13:52

台中以北注意！ 入夜有雷雨要買晚餐的要辦事別忘雨具

2019-04-14 18:24

提解方…達文西高門檻 醫界喊鬆綁

2019-04-15 00:12

Uber條款倒數 專家：應先鬆綁計程車費率

2019-04-15 00:12

健保署：四年前發文 完全沒模糊地帶

2019-04-15 00:21

看「我們與惡的距離」 精神科醫師劃重點

2019-04-15 11:31

「春嬌與志明」楊千嬅、余文樂香港金像紅毯再合體 背後原因超暖心！

2019-04-14 18:35

【為父筆記】潘洛克／纖細心思的豆豆

2019-04-15 06:00

失眠 可能體質變了 中醫教你調理

2019-04-15 00:21

【我見我思】思微兒／被人贊助，也贊助人

2019-04-15 06:00

台灣人帶路好親切 馬國華僑來台佯裝迷路百次

2019-04-15 15:43

健保署：坦白從寬 涉虛報健保醫院自清

2019-04-14 23:59

達文西是腹腔鏡手術進階版 專家：希望可差額給付

2019-04-14 18:31

螺旋刀放療加標靶藥 宣告餘命1年癌末男存活逾10年

2019-04-15 11:41

減重瘋跳床 50歲男疑跳到中風

2019-04-15 00:53

【生活的風景】丹青／穿制服的稻草人

2019-04-15 06:00

自費醫療三不管 醫改會：上傳健保防弊端

2019-04-14 17:55

台鐵局要更認真賣便當 附業營運中心今掛牌

2019-04-15 10:17

寶格麗成本屆香港金像獎紅毯大贏家 包下影后、最佳女配角行頭

2019-04-15 12:05

行政疏失？ 病患權益誰埋單

2019-04-15 00:04

萬芳醫師涉詐欺 承業醫：員工證人配合調查

2019-04-14 22:19

你繳車輛燃料費了嗎？ 提前繳可以參加抽獎

2019-04-15 14:20

長庚醫院南進檳城 馬國醫師期待進換肝等醫療強項

2019-04-14 18:35

更年期婦女念佛經 可能有助自律神經平衡

2019-04-15 12:57

健康名人堂／老來「停聽看」 延緩失智

2019-04-15 00:53

優人物／走向山岳的社會觀察家 詹偉雄與山對話的退休生活

2019-04-15 00:46

熊不是在跳舞 別說可愛！呂秋遠提可為黑熊做的十件事

2019-04-15 10:52

蔡依林、林志玲搶著穿 這種高跟涼鞋簡直女神定番款

2019-04-15 15:02

保育海豚「微笑天使」 馬祖今年已見8死

2019-04-15 00:06

你對幾題？機車危險感知平台上線 9月測完才能考駕照

2019-04-15 16:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top