台灣人帶路好親切 馬國華僑來台佯裝迷路百次

2019-04-15 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 洪淑惠 ╱即時報導



馬來西亞華僑、明凱科技董事主席丘光憲事業有成，不僅是在桃園設廠，生產5G等無線通訊零配件，在故鄉馬來西亞也是知名富商，並擁有「拿督斯里」榮銜。記者洪淑惠／攝影 分享 facebook 一位台北市金華街有房子的馬來西亞華僑富商為了享受「台灣最美的風景是人」，自承至少已有一百次在街頭佯裝迷路，就為了享受被台灣人親切帶路兼聊天的快樂。

馬來西亞華僑、明凱科技董事主席丘光憲事業有成，不僅是在桃園設廠，生產5G等無線通訊零配件，在故鄉馬來西亞也是知名富商，並擁有「拿督斯里」榮銜。也因熱心公益，曾獲桃園市政府頒贈榮譽市民。長庚醫療集團為推廣醫療南進馬來西亞，日前到檳城舉辦癌症新技術研討會，大力促成兩地醫療交流的丘光憲也到場參與醫師聯誼晚會。

跑遍全世界的台灣的丘光憲說，台灣有兩件事是他最欣賞的，一個是「台灣的醫療品質是全世界最好的」。他這兩年因為受傷嚴重骨折等後遺症，曾開刀八次，遍訪各國名醫。他說，美國醫療品質不錯，但醫師永遠在忙。英國和馬來西亞一樣，雖有公醫制，看病看似不貴，但所有關卡都要排隊。而他以國際醫療方式到長庚自費就醫，費用不多就能享受高品質醫療服務，而且看完病五分鐘就結完帳，超有效率。

另一件他欣賞且已發展成他個人特殊喜好的，就是在台北街頭跟陌生人問路。70歲丘光憲年輕時以僑生身分就讀台大電機系，林百里、李焜耀等科技企業家都是他的同學。數十年來他經常來往馬來西亞及台灣，在台北金華街甚至有住處，根本是個老台北。

但他說，台灣人真的很友善，他明明路熟得不得了，但他常在街頭佯裝迷路，跟路人隨機問路，並仗著年紀已大，堅稱聽不懂路人的指引。甚至被質疑「國語說得這麼好時」，也泰然自若堅稱自己是「老華僑」。他說，「百分之百，幾乎是百分之百」的成功率，被問路的陌生人最後都會親自帶著他走去目的地。

丘光憲說，他最常問路的地方是西門町和忠孝東路等地，「重施故技」的次數超過一百次。他還分享經驗說，最容易得到帶路回應的是在寺廟問路。可能是宗教使人的心更柔軟。

他透露，台灣人真的很友善溫暖，他很享受被帶路時與陌生人聊天的單純快樂，有時還會請帶路人一起去吃飯。果真印證了「台灣最美的風景是人」。

說著說著，丘光憲忍不住歎氣，在他這老華僑眼中，台灣的種種十分之九都是很美好的，唯一的十分之一不好就是「政治」。但因為政治，使得教育、經濟甚至醫療都被拖累了，實在很遺憾。