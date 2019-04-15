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長庚支援馬國人工電子眼 醫師：因為好想贏韓國

2019-04-15 15:41聯合報 記者洪淑惠即時報導

長庚醫院北院區視網科主任黃奕修說，長庚將支援馬來西亞創建人工電子眼治療，對國家是國際醫療援助，對病人是人道作為，而對台灣醫療本身，他不諱言說：「是因為好想贏韓國。」

高雄長庚醫院國際醫療中心副主任吳友仁也說，高雄長庚院長王植熙向馬國外科醫學精英們說明高長活體肝移植的成果，他們對台灣的高存活率高居亞洲第一的成果非常贊佩，除了希望把病人轉介到台灣作移植，也邀請長庚前去交流。過去只有很少數的馬國人來台換肝。

在人工電子眼部分，台灣已完成十例術，遠多於韓國的七例、新加坡的三例。長庚因之成為亞洲第一個獲認證的電子眼卓越中心。

黃奕修今天向馬國政要及醫界人士展示台灣第一例人工電子眼病人，在因夜盲症失去視力五年後，重見光明的第一瞬間，看到多年來獨撐家計的年邁母親身影後，當場流下男人淚的影片，會場氣氛感人，也讓與會者理解此一尖端科技的神奇。黃奕修說，人工電子眼治療的不僅是病人的視力，更是幫助病人整個家庭，是種人道作為。

不過人工電子眼的醫療費用極其昂貴，連同術後的復健與照護，約要台幣650 到700萬元。以長庚為例，若非醫院及藥廠、善心人士捐助，一般病人根本難以負擔。因此長庚不但捐助電子眼設備、醫療及照護，還希望逐步協助馬國完成第一例人工電子眼手術。

此舉對台灣眼科醫療也是意義重大，黃奕修說，目前各國都在競逐眼科尖端醫療，例如電子眼的下一個灘頭堡就是基因治療，目前韓國已有相當進程。黃奕修說，長庚正在努力維持領先，因為「真的好想贏韓國」。

長庚醫院北院區視網科主任黃奕修說，長庚將支援馬來西亞創建人工電子眼治療，對國家是...
長庚醫院北院區視網科主任黃奕修說，長庚將支援馬來西亞創建人工電子眼治療，對國家是國際醫療援助，對病人是人道作為，而對台灣醫療本身，他不諱言說：「是因為好想贏韓國。」記者洪淑惠／攝影
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長庚醫療團隊捐贈人工電子眼給馬來亞大學醫學院附設醫院，右一為黃奕修醫師。...
長庚醫療團隊捐贈人工電子眼給馬來亞大學醫學院附設醫院，右一為黃奕修醫師。記者洪淑惠／攝影
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長庚韓國視力
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