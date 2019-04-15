南向前進馬國 長庚捐贈15台洗腎機與六百萬人工電子眼

2019-04-15 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 洪淑惠 ╱即時報導



長庚醫院體系董事長王瑞慧等人今天在吉隆坡，與馬來亞大學醫學院及附設醫院簽訂合作備忘錄。長庚並捐贈15台洗腎機與1組價值六百萬的人工電子眼給馬國。王瑞慧說，此舉除了表達良善友誼及對國際社會的回饋，更要讓更多國家知道，台灣的醫療水準是全亞洲最好的。

王瑞慧說，台灣的醫療品質遠勝於韓國、大陸及新加坡，並不輸日本，但東南亞國家對此所知甚少。此次配合衛福部「一中心一國家」的南向醫療政策，到馬來西亞加大力度介紹台灣的醫療品質；除了拓展服務市場，也希望回饋國際。畢竟台灣當年也是受惠於歐美的醫療協助，才有今天。這是長庚在馬國簽署合作備忘錄的第七家醫療機構，王瑞慧透露，這是她第一次參與簽約。

簽約儀式由長庚決策委員會主委程文俊與馬來亞大學醫學院長 Yong Zulina Zubairi共同簽署，王瑞慧及馬來西亞衛生部秘書長陳朝元見證觀禮。Yong Zulina Zubairi在致詞說，非常期待長庚帶來的人工電子眼醫療能嘉惠馬國盲人。

程文俊說，未來將持續耕耘推展台灣醫療品牌，同時帶動產業鏈，共創雙贏。此行捐贈15台洗腎機外，還將與友華生技共同捐贈1組人工電子眼，希望幫助大馬盲人獲得重見光明生機。

人工電子眼是在病人眼球植入電極，並讓患者戴上裝有攝影機的眼鏡；可讓全盲的患者看到黑白影像。目前台灣是亞洲人工電子眼成功病例最多的國家，十例中有七例是林口長庚所施行。推估大馬因視網膜失養症而可能全盲的病人粗估約有一萬人，人工電子眼是他們重拾光明的希望。

馬來西亞聖約翰救傷隊總指揮賴斯民不斷說，能一口氣收到15台洗腎機的捐助，真是太喜出望外，將優先安置在沙嶗越洗腎中心。大馬有很多付不起洗腎費用的病人，必須靠非營利組織的洗腎服務才能活下去。