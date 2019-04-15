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南向前進馬國 長庚捐贈15台洗腎機與六百萬人工電子眼

2019-04-15 15:41聯合報 記者洪淑惠╱即時報導

長庚醫院體系董事長王瑞慧等人今天在吉隆坡，與馬來亞大學醫學院及附設醫院簽訂合作備忘錄。長庚並捐贈15台洗腎機與1組價值六百萬的人工電子眼給馬國。王瑞慧說，此舉除了表達良善友誼及對國際社會的回饋，更要讓更多國家知道，台灣的醫療水準是全亞洲最好的。

王瑞慧說，台灣的醫療品質遠勝於韓國、大陸及新加坡，並不輸日本，但東南亞國家對此所知甚少。此次配合衛福部「一中心一國家」的南向醫療政策，到馬來西亞加大力度介紹台灣的醫療品質；除了拓展服務市場，也希望回饋國際。畢竟台灣當年也是受惠於歐美的醫療協助，才有今天。這是長庚在馬國簽署合作備忘錄的第七家醫療機構，王瑞慧透露，這是她第一次參與簽約。

簽約儀式由長庚決策委員會主委程文俊與馬來亞大學醫學院長 Yong Zulina Zubairi共同簽署，王瑞慧及馬來西亞衛生部秘書長陳朝元見證觀禮。Yong Zulina Zubairi在致詞說，非常期待長庚帶來的人工電子眼醫療能嘉惠馬國盲人。

程文俊說，未來將持續耕耘推展台灣醫療品牌，同時帶動產業鏈，共創雙贏。此行捐贈15台洗腎機外，還將與友華生技共同捐贈1組人工電子眼，希望幫助大馬盲人獲得重見光明生機。

人工電子眼是在病人眼球植入電極，並讓患者戴上裝有攝影機的眼鏡；可讓全盲的患者看到黑白影像。目前台灣是亞洲人工電子眼成功病例最多的國家，十例中有七例是林口長庚所施行。推估大馬因視網膜失養症而可能全盲的病人粗估約有一萬人，人工電子眼是他們重拾光明的希望。

馬來西亞聖約翰救傷隊總指揮賴斯民不斷說，能一口氣收到15台洗腎機的捐助，真是太喜出望外，將優先安置在沙嶗越洗腎中心。大馬有很多付不起洗腎費用的病人，必須靠非營利組織的洗腎服務才能活下去。

長庚醫院體系董事長王瑞慧（右2）、長庚決策委員會主委程文俊等人（右1）今天在吉隆...
長庚醫院體系董事長王瑞慧（右2）、長庚決策委員會主委程文俊等人（右1）今天在吉隆坡與馬來亞大學醫學院及附設醫院簽訂合作備忘錄。長庚並捐贈15台洗腎機與1組價值六百萬的人工電子眼給馬國。 記者洪淑惠／攝影
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長庚醫院體系董事長王瑞慧等人今天在吉隆坡與馬來亞大學醫學院及附設醫院簽訂合作備忘...
長庚醫院體系董事長王瑞慧等人今天在吉隆坡與馬來亞大學醫學院及附設醫院簽訂合作備忘錄。長庚並捐贈15台洗腎機與1組價值六百萬的人工電子眼給馬國。拿都賴斯明（左5，St. John Ambulance of Malaysia 全國總指揮官）代表接受，現場還有長庚財團法人董事 長王瑞慧董事長（右5至右1）、馬來西亞衛生部秘書長 Sri Dr Chen Chaw Min、長庚決策委員會主委程文俊、長庚行政中心副主任蘇輝成、外貿協會秘書長葉明水，以及高雄長庚院長王植熙（左3）。 圖／長庚醫院提供
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