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傳染病肆虐 這些疫苗快去施打

2019-04-15 15:41經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

「預防勝於治療」的道理許多人都清楚，疫苗接種是預防生病保持健康最好的方法之一，大多數的民眾都認為，打疫苗是學齡前兒童與65歲以上老年人的專利，但其實處在青壯年的民眾也面臨著許多傳染病的威脅，安南醫院社區暨預防醫學科主任蔡忠紘指出，而百日咳、麻疹這些疾病都是可以靠打疫苗來預防。

依據疾病管制署資料指出，今年截至目前為止已有10例百日咳確診病例，與3起家庭群聚事件。蔡忠紘說，百日咳是由百日咳桿菌所引起的呼吸道細菌性疾病，經由飛沫傳染，傳染力強，初期的症狀與感冒相似，如咳嗽、打噴嚏、流鼻水等，容易被忽略而延遲就醫，進而傳染給家中幼童或同住成員，引發群聚感染。一旦6個月以下的嬰幼兒感染百日咳，症狀相對嚴重，可能會引起抽搐、肺炎、腦病變等重症。所以當孩童咳嗽連續兩週未改善，就可能是百日咳，家長不可輕忽。

醫師蔡忠紘說，由於家庭群聚中，感染源多為照顧者或同住者，而政府的公費疫苗要到2個月大才會施打，因此建議家中有新生兒的新手爸媽，與祖父母、保母等嬰兒照顧者，都應該自費施打疫苗。而懷孕27至36週的孕婦，也建議接受自費百日咳疫苗接種，除了保護母體，也可藉由通過胎盤的抗體讓胎兒得到主動免疫能力，減少遭感染機會。

而麻疹在國內相當少見，每年零星個案近半數都是境外感染。但今年度亞洲地區痲疹疫情大爆發！根據疾管署資料，菲律賓去年與今年有近7000例個案，越南去年12月疫情上升，目前也有近千例，泰國、馬來西亞的疫情都是2013年以來同期最高。而國人最愛去的日本與南韓，更是每年都有疫情爆發。

除了亞洲之外，根據外電報導，美國紐約市麻疹疫情已進入緊急狀態，正面臨 1991 年以來最嚴重麻疹疫情，甚至官方已祭出禁令，禁止未施打疫苗的孩童出入公共場所。

醫師蔡忠紘解釋，麻疹是傳染性極強的疾病，平時應勤洗手，落實咳嗽禮節，進出醫院時記得配戴口罩。一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩盡速就醫。蔡醫師建議，未滿1歲或沒有接種麻疹疫苗的幼兒，盡量避免前往麻疹流行地區，而民國70年以後出生的民眾，若計畫前往麻疹流行地區，可以在出國前2到4週諮詢醫師，並考慮自費接種麻疹、德國麻疹及腮腺炎混合疫苗。

安南醫院社區暨預防醫學科主任蔡忠紘指出，百日咳、麻疹這些疾病都是可以靠打疫苗來預...
安南醫院社區暨預防醫學科主任蔡忠紘指出，百日咳、麻疹這些疾病都是可以靠打疫苗來預防。照片／業者提供
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麻疹疫苗疫情
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