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教師可「輕微體罰」？監委田秋堇：違反國際兒童公約

2019-04-15 15:34聯合報 記者程嘉文╱即時報導

田秋堇舉行記者會說明調查結果。記者程嘉文／攝影
田秋堇舉行記者會說明調查結果。記者程嘉文／攝影
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新北市某國小103學年曾發生，一位學生因為午休時不配合入睡，便被老師要求，從此長期一個人到陽台午休，甚至冬天也不例外，時間長達一年。馬偕醫院精神科診斷證明，學童出現入睡困難、常做噩夢、易哭泣或腹痛，並推測其精神疾患與過去所受導師處罰相關，經家長多方投訴，事件才曝光。但這位老師仍堅持管教方式之正當性，引發爭議。

監委田秋堇去年接獲陳情進行調查，她今天在報告中表示，依據目前我國的法令（教育人員任用條例第31條、教師法第14條參照），教師體罰或霸凌學生，須造成「身心嚴重侵害」，方予以解聘、停聘或不續聘，其法理等同於「容許教師對學生進行『輕微侵害』」，有違「國際兒童權利公約」所要求，國家應採一切措施「保護兒童於受他人照顧時，不受到任何形式之身心暴力、傷害或虐待、疏忽或疏失」的規定。田秋堇說，國際兒童權利公約國內法化至今已5年，教育相關單位實應深入檢視我國教育相關法規及制度，檢討其不符公約之處。

田秋堇表示，案件中的國小教師，以班上A生午休有時無法入睡、可能影響其他學生為由，將其長期隔離至陽台午休，隔離期間甚至包括冬季。雖教師主張低年級學生每周僅有一天需午休，隔離處罰次數不多，但時間長達將近一年，仍然令人心痛。更陰午休長期遭到隔離，該生於同儕中被標籤化，他曾主動想回教室午休，竟被同學要求「陽台才是你午休的地方」。第二年3月A生家長參加學校家長日，教師在會議上公開說明，才得知孩子被教師被如此管教多時，大表震驚憤怒，才令這事件曝光。

新北市教育局與社會局接獲家長投訴後，依規定將事件交由學校進行調查。校方在調查時忽略了陽台安全性與管教方式標記性等重要爭點，導致新北市教師申訴評議委員會判定老師申訴有理，因而撤銷申誡，該名教師因此主張自己沒錯、無須接受正向管教輔導，導致學校相當困擾。

田秋堇說，依目前的法規，由學校組成調查審議，但校方不僅欠缺調查專業，教師之間天天見面，也有左右為難之困擾，即使極力公正處事，外界仍易質疑其難以做出客觀之決定。此外家長也沒有參與及發表異議的機會，甚至連何時開會都不知道，機制設計嚴重不利維護民眾對於教育界的信心，亦與教育基本法中賦予父母參與及協助實現教育之目的不符。

她表示，本案凸顯體罰事件的處理機制，缺乏外部專業力量的協助，讓學校、老師、家長、學生，都陷入冗長痛苦的拉鋸爭議，歷時三年，方以記一次申誡而結案。

田秋堇腹痛
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