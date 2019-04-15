匿名愛滋快篩20分鐘可知結果 提供服務院所名單看這裡

2019-04-15 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



為簡化愛滋檢驗流程，縮短受檢民眾等候的時間，疾管署今年已與全國12家醫院合作設立「一站式愛滋匿名快速篩檢服務」，除延續使用最新「愛滋抗原/抗體複合型快速篩檢試劑」，使民眾現場完成快篩後約20分鐘可得知初步篩檢結果。

針對初篩為陽性者，更推出快速確認檢驗服務，約30分鐘內得知確認檢驗結果，從篩檢到確診只要不到1小時即可完成。如民眾擔心且急需瞭解自身感染狀況，可就近前往這12家醫院利用本項快速篩檢服務。

疾管署副署長羅一鈞表示，近年國際上隨著檢驗技術的進步，已朝向定點照護趨勢發展，因此，疾管署推展一站式愛滋匿名快速篩檢服務，期在加速潛在感染者的發現外，同時保護個案以及他人的健康。

羅一鈞表示，過去曾收治過一名患者，篩檢出陽性之後還需幾周才能確診，患者卻需要在一周內出國留學，但當時的狀況是無法讓他出國，可以想見患者當時心裡的煎熬；現在如能在一天內做完檢查並確診，可以即時掌握疫情並治療。若民眾接受度不錯，明年不排除擴大合作院所。

提供一站式服務的12家醫療院所包括：台大醫院、台北榮總、聯合醫院昆明院區、衛福部桃園醫院、新竹馬偕醫院、台中榮總、中山醫院、奇美醫院、成大醫院、義大醫院、高雄榮總及高醫附設醫院等。

義大醫院感染管制部長黃俊凱指出，過去檢驗愛滋病約需耗時2周，確診後才能開始投藥；而快篩服務可以在同一天、30分鐘內完成，可快速掌握防疫時效，於確認陽性結果後能立即進行個案通報，不僅符合當前國際趨勢，亦讓感染者可當日確診並即時轉介門診、及早服藥，除使感染者早期治療、維護健康、避免發病之外，亦有效控制傳播風險。

財團法人台灣紅絲帶基金會秘書長林頂表示，過去愛滋匿名篩檢服務，從初篩陽性、預約就醫到檢驗確診往往需要2至3周時間，期間民眾心理忐忑不安，害怕面對結果，甚至不願意回診看報告。現在透過一站式篩檢確診的服務，可讓民眾在知道檢驗結果當下，身旁有一位專業醫事人員給予諮詢和心理支持，並提供所需的就醫協助與資源轉介服務，讓民眾更安心面對結果並接受治療。