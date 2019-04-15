你繳車輛燃料費了嗎？ 提前繳可以參加抽獎

2019-04-15 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



你已繳交車輛燃料費嗎？原本7月開徵，交通部為了節省寄發繳費通知的紙張，今年首度舉辦提前繳納抽獎，共有160個獎項、首獎3萬元，只要在5月20號前完成繳納就有機會參加抽獎。

交通部公路總局推行「108年度鼓勵自願提前繳納汽車燃料費」抽獎活動，凡自用汽車及機車車主於108年5月20日前(非因申請牌照或辦理車輛其他異動)先行繳納108年度汽燃費者，皆可參加抽獎活動。

台南監理站站長方玉山表示，為響應政府省紙減碳政策，公路總局今年首度推出「108年度鼓勵自願提前繳納汽車燃料費」抽獎活動，計有160名額，獎項分別為郵政禮劵3萬元(10名) 、1萬元 (50名) 、2000元(100名)，總獎額100萬元，將於8月30日辦理抽獎活動。

自用汽車及機車車主只要在5月20日前自願提前繳納108年度汽燃費，不須另外登錄，將由公路總局自繳納汽燃費紀錄中自動挑檔符合參加資格者，透過電腦隨機抽選。詳情請上公路總局網站(網址：https://www.thb.gov.tw/)查詢。

方玉山表示，透過下述管道提前繳納者，均無需支付代收手續費，但使用信用卡支付者，請先洽詢各發卡行庫相關手續費金額，以免影響權益：

一、線上繳納：

(一)監理服務網（網址https://www.mvdis.gov.tw/，或手機下載「監理服務App」，以信用卡或金融活期帳戶線上繳納（監理服務App

限車主為自然人。

(二)電話語音轉帳：服務專線412-1111或412-6666；電話號碼6碼地區，請撥41-1111或41-6666，服務代碼均為169#；以手機撥打請於服務專線前加區域號碼，例如：臺南市06 -4121111。

(三)便利商店多媒體機：7-11、全家、OK、萊爾富。