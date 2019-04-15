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小法：一場別開生面 專屬澎湖孩子的開學典禮

共機航經東部空域繞台 我F-16戰機緊急升空監控

女兒得乳癌 直到媽媽中風翻開上衣讓她也崩潰

2019-04-15 14:12聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

「如果當初再多堅持一點，結局是不是會不一樣…」龍小姐臉上微笑不見，眼神飄向遠方，難掩心中失落的表情。龍小姐是罹患乳癌的患者，成功對抗難纏的癌症十年，記得醫師曾經問過她：「請問家人也有罹患癌症嗎？」她回答「沒有。」前年上班接到母親的電話，母親告訴龍小姐她中風了，於是龍小姐心急如焚地趕到醫院，媽媽跟她說:「會痛！」「乳房硬梆梆！」，翻開媽媽的衣服，眼前的景象正在撕裂龍小姐的心，媽媽的乳房已經在滲血了。

望著母親乳房的傷口，龍小姐忘了冷靜與堅強，止不住的淚水，傷口漸漸變得模糊不清。「原來是我先得到乳癌媽媽也得到乳癌，但媽媽因為害怕不敢說，而失去早期治療的時機，癌細胞都已經轉移到骨頭、肝臟和淋巴；如果那時候，我收到醫療院所的通知單或是衛生所電話通知，堅持要媽媽去檢查，她是不是就不會這麼嚴重了？」龍小姐在一場癌友志工教育訓練激昂地說。

自己罹癌，也因為癌症失去母親，龍小姐更積極配合投入臺南市政府衛生局防癌志工行列，想要告訴大家:「生病之後想到的就是身邊周圍的人，一定要做乳房X光攝影檢查，但有的人就是不願意，可以從我們自己做起！」

臺灣婦女在傳統社會觀感期待下，需要承受比男性更多的壓力，癌症登記最新報告初次診斷女性乳房惡性腫瘤有1萬2672人，男性48人。一個人罹癌代表一個家庭需要共同面臨癌症的衝擊，透過篩檢，把握黃金治療時機並接受治療，就能降低癌症死亡的威脅，不被難纏的癌症擊敗!提醒您乳房X光攝影也有夜間與假日時段，預約詳情可以撥打免費專線:0800-222-543。

政府免費補助四癌篩檢資格：（經費由國民健康署運用菸捐支應）

1、乳房X光攝影檢查：45-69歲婦女或40-44歲二等親內具乳癌家族史（指祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌），每2年1次。

2、子宮頸抹片檢查：30歲以上婦女，建議至少每3年1次。

3、糞便潛血檢查：50-74歲民眾，每2年1次。

4、口腔黏膜檢查：30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸者、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民，每2年1次。

癌症登記最新報告初次診斷女性乳房惡性腫瘤有1萬2672人。 示意圖／ingima...
癌症登記最新報告初次診斷女性乳房惡性腫瘤有1萬2672人。 示意圖／ingimage
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癌症乳癌攝影
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