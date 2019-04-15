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工作壓力大 30多歲上班族卵巢機能多老十歲

2019-04-15 13:25聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

36歲張小姐外表亮麗且工作認真，但結婚3年都無法成功受孕，一開始以為是工作壓力所致，但即使刻意安排在排卵期休假努力「做人」，仍無法成功懷孕，到醫院檢查才發現雖然30多歲，但是卵巢機能退化像是40多歲。

經人介紹轉而尋求台南市立醫院中醫部王淑秋醫師診治，王醫師根據患者體質，利用月經周期療法調理6個月後，張小姐順利自然受孕，並於今年1月產下寶寶。

張小姐在相關檢驗後，發現其卵巢功能指數(AMH)為0.7，顯示卵巢的庫存量相當於40歲以上的女性。並轉介婦產科檢查，發現無輸卵管阻塞問題。因卵巢退化嚴重且年紀已36歲，故婦產科醫師建議以試管方式進行受孕，但張小姐自覺身體狀況不佳且常有嚴重經痛、手腳冰冷、睡眠障礙、容易疲倦…等問題，希望先由中醫調理後再進行試管療程。王淑秋醫師針對張小姐體質，採月經周期療法，6個月後張小姐順利自然受孕，今年初生下健康的男寶寶。 

王淑秋表示，面對一年以上不孕症患者，首先一定要做詳細檢查，除了檢查輸卵管是否阻塞外，會影響受孕的相關因素包含：促甲狀腺激素(TSH)、促濾泡成熟激素(FSH)、促黃體生成素(LH)、雌性激素(E2)、催乳激素(prolactin)、抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）等荷爾蒙都得一一檢查。抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）是評估卵巢內卵子庫存量指標，其濃度會隨著年齡遞減。AMH濃度若小於2.0(ng/ml)表示卵子庫存量低於水平，若小於1.0(ng/ml)表示卵巢嚴重衰退。 

張小姐經一系列檢查後發現卵巢嚴重退化是不孕主因，加上痛經、血塊多、手腳冰冷、睡眠障礙淺眠多夢、容易疲倦等問題，國外研究發現睡眠品質好壞影響到荷爾蒙分泌，睡眠障礙會加速卵巢退化，故以疏肝理氣安神以及養血調經為主，給予柴胡、香附、當歸、黃耆…等藥物，並配合太衝、三陰交、血海….等穴位調養，助其提升睡眠品質，協助荷爾蒙分泌正常。最後再利用中醫月經周期療法，根據月經的變化，參酌個人體質作整體的調養，讓該患者順利受孕。 

壓力、熬夜、晚婚、飲食不均衡…等都是加速卵巢退化的因素，王淑秋提醒，別以為未出現經血量少、月經不規則、停經、潮熱、盜汗等更年期症狀，而忽略卵巢衰退的危機。臨床發現卵巢衰退有年輕化趨勢，一年以上不孕患者應盡快詳細檢查，中醫會針對體質和病因予個人化治療，協助再創「生」機。

以柴胡、香附、當歸、黃耆等中藥疏肝理氣養血調經。圖/台南市立醫院提供
以柴胡、香附、當歸、黃耆等中藥疏肝理氣養血調經。圖/台南市立醫院提供
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台南市立醫院中醫師王淑秋。圖/台南市立醫院提供
台南市立醫院中醫師王淑秋。圖/台南市立醫院提供
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配合針灸穴位協助患者調理體質。圖/台南市立醫院提供
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睡眠患者中醫
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