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沒「坐」好 小心駝背、大屁股、梨形身材找上你

2019-04-15 13:07經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

許多人常懊惱，長時間坐在椅子上，上班、用餐、開車、滑手機追劇…等，一天坐姿的時間往往超過8小時，但這麼一坐，便坐出了水桶腰、凸腹跟大屁股，也為了求舒適，習慣性的駝背，長期下來背痛、肩頸痠痛也伴隨而來，日積月累之下，更容易導致「上身瘦、下身胖」的梨形身材，還有歪斜的身形。

由台灣十創引進的Backjoy貝樂宜美姿墊近來在上班族間引起討論話題，這個美國品牌，有著專利弧形設計，訴求能舒緩臀部及尾椎承受與分攤身體壓力，墊子上的圈洞則可讓長時間久坐不會感到悶熱，無論上班族、低頭族、孩童、學生、孕媽咪、銀髮族，或需要長時間久坐的運將大哥，適用體重在45~135kg。

至於適用地點則可以是辦公椅、沙發、餐椅，甚至是做瑜珈或戶外活動都能使用，也方便攜帶。

Backjoy貝樂宜美姿墊近日再推出「美姿救星」，採瑜珈球設計概念，除能包覆臀部外，也能讓使用者在坐姿中自由移動，當左右搖擺時，重心會自動轉移到一個無壓的姿勢。此外，使用時只要掌握坐到滿、腳著地、放輕鬆三步驟即可，讓腿與膝蓋自然呈現90度，並拉直肩膀，調整坐姿的同時也帶來舒適感，共有寶藍、黑瑪瑙、莓紅粉和紫羅蘭4色。

Backjoy貝樂宜美姿墊近日再推出「美姿救星」，採瑜珈球設計概念，共有寶藍、黑...
Backjoy貝樂宜美姿墊近日再推出「美姿救星」，採瑜珈球設計概念，共有寶藍、黑瑪瑙、莓紅粉和紫羅蘭4色。 圖／台灣十創提供
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Backjoy貝樂宜美姿墊近來在上班族間引起討論話題，這個美國品牌，有著專利弧形...
Backjoy貝樂宜美姿墊近來在上班族間引起討論話題，這個美國品牌，有著專利弧形設計，訴求能舒緩臀部及尾椎承受與分攤身體壓力，墊子上的圈洞則可讓長時間久坐不會感到悶熱。 圖／台灣十創提供
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久坐瑜珈上班族
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