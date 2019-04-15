更年期婦女念佛經 可能有助自律神經平衡

2019-04-15 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



不少女性進入更年期後，生心理會出現不適應症狀。台北護理健康大學中西醫結合護研所副教授劉吉豐和學生以音樂療法為研究發想，執行小規模研究發現，更年期婦女誦念藥師佛經能穩定心律變異性（HRV）達到生理放鬆效果，對自律神經平衡可能有幫助。

劉吉豐受訪表示，這項研究發想是來自美國2015年發表於「美國醫學會內科醫學」期刊上的音樂療法研究成果，該研究以中醫的五行理論發現，「唱歌」能讓身體臟腑透過音波頻率震動，進而達到臟腑活化的效果，對長壽可能有幫助。

若轉為中文，特別是「ㄚ」、「ㄣ」、「ㄥ」、「ㄤ」、「ㄨ」五音的音波頻率震動最有用。

於是，劉吉豐和學生以「佛教藥師經共修對婦女更年期困擾症狀與自律神經影響的成效」為題，了解「誦念佛經」是否跟音樂療法一樣對穩定自律神經有助益。

團隊以40到60歲有更年期症狀困擾的婦女為研究對象，到佛光山寺廟找43名婦女作為實驗組，另到某公家機構找22名婦女作為對照組。前者給予佛學共修措施，也就是每個月念3次藥師佛經、每次2小時、連續3個月，後者則無。兩組均需接受心律變異數測量，再接受更年期困擾量表。

研究結果顯示，念佛經的婦女自覺血管舒縮、生殖器、泌尿道、骨骼肌肉系統和心理層面等更年期困擾，其改善度程度高。劉吉豐說，這表示念佛經有降低交感神經、提升副交感神經活性，達生理放鬆目的，和美國的音樂療法研究類似。

劉吉豐笑說，這研究結果使得他的基督徒學生抗議，他遂請學生研究基督教的周日禮拜程序，也發現做完禮拜的民眾副交感神經相對提高，「可見宗教不是重點，而是音樂帶來的改變」。