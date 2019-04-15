親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
手術虛報A健保
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

撕裂南韓「墮胎罪」除罪遲到66年？

外媒誤傳郭台銘擬辭董座 鴻海鄭重否認

更年期婦女念佛經 可能有助自律神經平衡

2019-04-15 12:57聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

不少女性進入更年期後，生心理會出現不適應症狀。台北護理健康大學中西醫結合護研所副教授劉吉豐和學生以音樂療法為研究發想，執行小規模研究發現，更年期婦女誦念藥師佛經能穩定心律變異性（HRV）達到生理放鬆效果，對自律神經平衡可能有幫助。

劉吉豐受訪表示，這項研究發想是來自美國2015年發表於「美國醫學會內科醫學」期刊上的音樂療法研究成果，該研究以中醫的五行理論發現，「唱歌」能讓身體臟腑透過音波頻率震動，進而達到臟腑活化的效果，對長壽可能有幫助。

若轉為中文，特別是「ㄚ」、「ㄣ」、「ㄥ」、「ㄤ」、「ㄨ」五音的音波頻率震動最有用。

於是，劉吉豐和學生以「佛教藥師經共修對婦女更年期困擾症狀與自律神經影響的成效」為題，了解「誦念佛經」是否跟音樂療法一樣對穩定自律神經有助益。

團隊以40到60歲有更年期症狀困擾的婦女為研究對象，到佛光山寺廟找43名婦女作為實驗組，另到某公家機構找22名婦女作為對照組。前者給予佛學共修措施，也就是每個月念3次藥師佛經、每次2小時、連續3個月，後者則無。兩組均需接受心律變異數測量，再接受更年期困擾量表。

研究結果顯示，念佛經的婦女自覺血管舒縮、生殖器、泌尿道、骨骼肌肉系統和心理層面等更年期困擾，其改善度程度高。劉吉豐說，這表示念佛經有降低交感神經、提升副交感神經活性，達生理放鬆目的，和美國的音樂療法研究類似。

劉吉豐笑說，這研究結果使得他的基督徒學生抗議，他遂請學生研究基督教的周日禮拜程序，也發現做完禮拜的民眾副交感神經相對提高，「可見宗教不是重點，而是音樂帶來的改變」。

劉吉豐說，雖然音樂療法屬於中西醫以外的另類療法之一，但他認為，現代人生活緊張忙碌，容易導致自律神經失調，進而出現失眠、全身痠痛、心悸等健康問題。或許每周找時間約親朋好友唱唱歌，不只能調節心態，使情緒穩定，對健康也有不錯的幫助。

台北護理健康大學中西醫結合護研所副教授劉吉豐(左一)分享他和學生的小規模研究，發...
台北護理健康大學中西醫結合護研所副教授劉吉豐(左一)分享他和學生的小規模研究，發現更年期婦女念佛經有助降低更年期困擾。 圖/劉吉豐提供
分享
台北護理健康大學中西醫結合護研所副教授劉吉豐和學生研究發現，更年期婦女誦念藥師佛...
台北護理健康大學中西醫結合護研所副教授劉吉豐和學生研究發現，更年期婦女誦念藥師佛經能夠放鬆生理，平衡自律神經。 圖／123RF
分享

更年期佛光山失眠
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

最多省4.5萬…買電動機車這城市補助最多 海放天龍國

2019-04-15 09:00

彭啟明：今轉晴緩和但空氣髒 周二全台有較大雨勢

2019-04-15 07:21

Uber條款爭議怎解？交部：租賃車轉計程車 Uber派遣

2019-04-15 00:09

Uber條款倒數 專家：應先鬆綁計程車費率

2019-04-15 00:12

我辦桌我驕傲 內門第三代總舖師創意無限

2019-04-15 14:02

浪漫夜色賞螢光 歡迎光臨那瑪夏賞螢季

2019-04-15 13:59

你家也有一條「失速藥膏」嗎？ 網友泣訴：蓋子一開就狂噴

2019-04-15 12:00

自己得乳癌 直到媽媽中風翻開上衣才知道原來……

2019-04-15 14:12

工作壓力大 30多歲上班族卵巢機能多老十歲

2019-04-15 13:25

影／機場條例修法 噪音補償費不再以60分貝為限

2019-04-15 12:44

怕不孕而不治療紅斑性狼瘡 醫籲：消極治療恐洗腎 

2019-04-15 11:55

螺旋刀放療加標靶藥 宣告餘命1年癌末男存活逾10年

2019-04-15 11:41

看「我們與惡的距離」 精神科醫師劃重點

2019-04-15 11:31

台鐵局要更認真賣便當 附業營運中心今掛牌

2019-04-15 10:17

春天睡不好 中醫師推薦此茶必喝

2019-04-15 08:04

鄭明典：大又完整的低壓雲系後有北風 台灣今涼快一下

2019-04-15 07:29

健康名人堂／老來「停聽看」 延緩失智

2019-04-15 00:53

減重瘋跳床 50歲男疑跳到中風

2019-04-15 00:53

優人物／走向山岳的社會觀察家 詹偉雄與山對話的退休生活

2019-04-15 00:46

生活美學／文心藝所 商辦叢林間的文化綠洲

2019-04-15 00:26

健康你我他 ／罹患牙周病 才知道保健

2019-04-15 00:26

長庚南進 大馬醫期盼協助換肝

2019-04-15 00:23

失眠 可能體質變了 中醫教你調理

2019-04-15 00:21

鼾聲如雷 小心睡眠呼吸中止症

2019-04-14 23:08

皮在癢？兒子揭媽媽「拿手菜」她超怒 網：沒寫泡麵不錯了

2019-04-14 20:00

防曬乳除防皮膚病變 專家：也能顧血管

2019-04-14 18:57

醫療器材福音 染色玻璃防細菌感染

2019-04-14 18:57

長庚醫院南進檳城 馬國醫師期待進換肝等醫療強項

2019-04-14 18:35

台中以北注意！ 入夜有雷雨要買晚餐的要辦事別忘雨具

2019-04-14 18:24

對流雲系移入 氣象局：新竹、苗栗及台中晚間注意大雨

2019-04-14 17:49

東海書苑將關門 獨立書店用時間換取空間

2019-04-14 17:45

週三前天氣不穩 16日有鋒面來襲

2019-04-14 15:09

上東三水街市場 挖掘新舊並存的市場魅力

2019-04-14 14:39

暖冬提早盛產 吃鳳梨記得要「聽聲辨味」

2019-04-14 14:22

愛肝達人站／B肝＋C肝 全台300萬人有肝癌隱憂

2019-04-14 14:03

健康相談室／火燒心 睡覺墊高上半身

2019-04-14 14:00

痔瘡，不一定要開刀

2019-04-14 13:58

好好吃／生酮飲食 吃青醬輕鬆享瘦

2019-04-14 13:57

克服「交叉感」 單德興新作再探亞美文學

2019-04-14 13:55
看更多

熱門文章

最多省4.5萬…買電動機車這城市補助最多 海放天龍國

2019-04-15 09:00

達文西手術申報疑義 婦產科名醫生氣了

2019-04-14 16:58

連背影都超有氣勢！劉嘉玲靠這件衣服稱霸全場

2019-04-14 15:43

唐綺陽星座運勢週報：天秤遇到傑出對象 獅子花錢要節制

2019-04-15 07:30

Uber條款爭議怎解？交部：租賃車轉計程車 Uber派遣

2019-04-15 00:09

春天睡不好 中醫師推薦此茶必喝

2019-04-15 08:04

鄭明典：大又完整的低壓雲系後有北風 台灣今涼快一下

2019-04-15 07:29

對流雲系移入 氣象局：新竹、苗栗及台中晚間注意大雨

2019-04-14 17:49

彭啟明：今轉晴緩和但空氣髒 周二全台有較大雨勢

2019-04-15 07:21

每日星座運勢／射手財運旺盛桃花日 適合投資理財

2019-04-15 00:00

週三前天氣不穩 16日有鋒面來襲

2019-04-14 15:09

台中以北注意！ 入夜有雷雨要買晚餐的要辦事別忘雨具

2019-04-14 18:24

捲入達文西手術爭議 遭點名醫院展開調查

2019-04-14 14:33

Uber條款倒數 專家：應先鬆綁計程車費率

2019-04-15 00:12

全球僅剩千隻「微笑天使」 馬祖今見今年第8隻海豚屍

2019-04-14 15:12

名醫吳思遠指萬芳醫院有批價疏失 院方：靜待司法調查

2019-04-14 16:22

提解方…達文西高門檻 醫界喊鬆綁

2019-04-15 00:12

健保署：四年前發文 完全沒模糊地帶

2019-04-15 00:21

看「我們與惡的距離」 精神科醫師劃重點

2019-04-15 11:31

「春嬌與志明」楊千嬅、余文樂香港金像紅毯再合體 背後原因超暖心！

2019-04-14 18:35

【為父筆記】潘洛克／纖細心思的豆豆

2019-04-15 06:00

【我見我思】思微兒／被人贊助，也贊助人

2019-04-15 06:00

健保署：坦白從寬 涉虛報健保醫院自清

2019-04-14 23:59

達文西是腹腔鏡手術進階版 專家：希望可差額給付

2019-04-14 18:31

健康相談室／火燒心 睡覺墊高上半身

2019-04-14 14:00

螺旋刀放療加標靶藥 宣告餘命1年癌末男存活逾10年

2019-04-15 11:41

自費醫療三不管 醫改會：上傳健保防弊端

2019-04-14 17:55

台鐵局要更認真賣便當 附業營運中心今掛牌

2019-04-15 10:17

【生活的風景】丹青／穿制服的稻草人

2019-04-15 06:00

暖冬提早盛產 吃鳳梨記得要「聽聲辨味」

2019-04-14 14:22

萬芳醫師涉詐欺 承業醫：員工證人配合調查

2019-04-14 22:19

減重瘋跳床 50歲男疑跳到中風

2019-04-15 00:53

行政疏失？ 病患權益誰埋單

2019-04-15 00:04

失眠 可能體質變了 中醫教你調理

2019-04-15 00:21

長庚醫院南進檳城 馬國醫師期待進換肝等醫療強項

2019-04-14 18:35

自己得乳癌 直到媽媽中風翻開上衣才知道原來……

2019-04-15 14:12

Brooks Brothers「裝」年輕 李國毅、張立昂都愛上

2019-04-14 15:20

健康名人堂／老來「停聽看」 延緩失智

2019-04-15 00:53

痔瘡，不一定要開刀

2019-04-14 13:58

優人物／走向山岳的社會觀察家 詹偉雄與山對話的退休生活

2019-04-15 00:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top